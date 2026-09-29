Los expertos coinciden: si tu perro tira de la correa durante un paseo, tiene exceso de cariño

Este acto no lo hace al azar: el perro está deseando irse de la casa, por lo que opta por tirar de la correa. No es que tu mascota no agradezca el techo o la comida, sino que hay una falta de entrenamiento y un entorno que le recuerda las experiencias, buenas o malas, que haya tenido allí.

Hay que solucionar este problema buscando qué es lo que provoca ese comportamiento para poder modificarlo.

Esta conducta canina también suele ocurrir cuando el vínculo entre perro y dueño sobrepasa los límites. Todos dicen que el perro se parece al dueño y es una realidad. Pues la mascota proyecta miles de emociones sobre la familia con la que convive, entonces permitirle que sea un espejo del dueño podría ser un error porque el animal interioriza las sensaciones de la persona durante su día en el paseo: estrés, tristeza, nerviosismo.

En estos casos, cuando el perro tira de la correa, no se debe usar el castigo porque esto sin duda perjudica aún más la actitud del animal. Su educación debe establecerse en límites, reglas, rutinas y celebrándole las cosas que haga correctamente.