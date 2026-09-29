Los expertos coinciden: si tu perro tira de la correa durante un paseo, tiene exceso de cariño

Los perros que están en casa con una familia necesitan diariamente un paseo. Algunos acostumbran a salir solos y otros salen con correa. Un hábito muy común, pero que pasa inadvertido, es cuando la mascota tira de la correa y los expertos en adiestramiento revelan qué significa sobre sus límites.
Para algunos, el paseo puede ser una tortura por la desesperación que implica para algunos dueños o un buen momento para otros. En este caso, si eres de los primeros, te contamos cómo una simple correa puede decirte si a tu perro le faltan más límites.
Los expertos coinciden: si tu perro tira de la correa durante un paseo, le falta disciplina
El comportamiento de tirar de la correa no se analiza solo cuando hay una salida rutinaria, sino también en el momento previo al paseo. Según un adiestrador canino, por lo general, los problemas de conducta se relacionan con las normas y límites con los que fue criado en casa, con un exceso de cariño, permisividad y un gran estrés.
Este acto no lo hace al azar: el perro está deseando irse de la casa, por lo que opta por tirar de la correa. No es que tu mascota no agradezca el techo o la comida, sino que hay una falta de entrenamiento y un entorno que le recuerda las experiencias, buenas o malas, que haya tenido allí.
Esta conducta canina también suele ocurrir cuando el vínculo entre perro y dueño sobrepasa los límites. Todos dicen que el perro se parece al dueño y es una realidad. Pues la mascota proyecta miles de emociones sobre la familia con la que convive, entonces permitirle que sea un espejo del dueño podría ser un error porque el animal interioriza las sensaciones de la persona durante su día en el paseo: estrés, tristeza, nerviosismo.
En estos casos, cuando el perro tira de la correa, no se debe usar el castigo porque esto sin duda perjudica aún más la actitud del animal. Su educación debe establecerse en límites, reglas, rutinas y celebrándole las cosas que haga correctamente.
En pocas palabras
- Perros que tiran: la conducta de tirar de la correa indica falta de límites y disciplina en el hogar.
- Exceso de cariño: la permisividad y el estrés pueden influir en el comportamiento del animal durante los paseos.
- Vínculo y empatía: el perro puede reflejar el estado emocional del dueño, por lo que se debe educar con reglas y rutinas.