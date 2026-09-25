"Puede ser un problema": la contundente definición de un adiestrador sobre el Pastor Alemán

Lejos de catalogarlo como un animal agresivo o indomable, el profesional puso el foco en la altísima intensidad de su instinto y su capacidad de aprendizaje.

"El Pastor Alemán de trabajo es esfuerzo, inteligencia y disciplina en estado puro. Cada movimiento y cada mirada es una explosión de energía contenida. Es un animal diseñado para rendir bajo presión y no fallar nunca. No es solo un perro, es una máquina de trabajo, de obediencia y de instinto", sentenció el adiestrador.

Pero la polémica se encendió cuando el adiestrador señaló que, en las manos equivocadas, esta raza de perro puede ser realmente un problema.

Qué necesita esta mascota para evitar que la energía se desborde

La advertencia de Balibrea apunta directamente a las consecuencias que genera la falta de estímulo. Un perro con semejante nivel de potencia necesita canalizar su fuerza a través de ejercicios específicos que lo pongan a prueba.

Según el adiestrador, cuando el dueño asume de manera equivocada que basta con tener un patio espacioso, la falta de disciplina genera problemas severos. Sucede que el perro desborda su energía, transformando la convivencia familiar en un verdadero caos.

En definitiva, la advertencia del especialista remarca que incorporar a este tipo de mascota exige tiempo, conocimientos y responsabilidad para garantizar el bienestar de la familia y de la propia mascota.