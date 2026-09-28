Atlético Palmira y Montecaseros protagonizaron un escándalo en un partido válido por la 5ª fecha de la Zona 3 Cuyo del Torneo Regional Amateur. Más allá de los futbolístico, tanto el Jarillero como el Lobo del Norte trascendieron lo deportivo y llegaron a las noticias policiales.
Detuvieron a un jugador del Atlético Palmira por actitudes racistas contra otro de Montecaseros
Tras un partido por la 5ª fecha del Torneo Regional Amateur, un jugador de Atlético Palmira fue detenido por realizar gestos racistas a otro de Montecaseros
El jugador palmirense Facundo Reveco, de 26 años, tuvo que pasar la noche del domingo en la Comisaría 55ª de San Martín, detenido y acusado degenerar muestras de racismo durante el partido disputado este domingo en cancha de Club Social y Deportivo Montecaseros. El partido finalizó con un agónico gol de Juan Pablo D' Angelo a los 92 minutos para los locales.
Montecaseros vs. Palmira: un partido caliente y con incidentes
Tras una jugada donde el jugador de Montecaseros, el brasileño Antonio Ponte Lourenco increpó al palmirense Facundo Reveco por una dura falta a un compañero (se ganó la amarilla), y el infractor le contestó gesticulando como un mono, y desencadenado un conflicto, que en la cancha no pasó a mayores, pero que finalizó en la Justicia.
Aunque el partido finalizó con normalidad, tras su finalización intervino el fiscal Óscar Sívori, quien dispuso que el jugador fuera trasladado a la Comisaría 55ª de Montecaseros, San Martín.
El Grupo 3 de la Zona Cuyo quedó con Montecaseros y Palmira liderando con 9 puntos, escoltados por Atlético Argentino que venció 2 a 1 a La Libertad (goles de Juan Ignacio Vera e Ivo Rodríguez), y suma 7 unidades. La Libertad ya quedó eliminado con 4 puntos.
La próxima fecha Montecaseros enfrentará al Atlético Argentino para dirimir quien pasa de ronda.
El comunicado del Atlético Palmira
Tras la detención de Reveco, la Comisión Directiva del Atlético Palmira emitió un comunicado en su cuenta de red social Facebook, denunciando que no hubo equidad en las sanciones, ya que piden que se investiguen gestos del mencionado Ponte Lourenco hacia dirigentes del club Jarillero.
En pocas palabras
- Incidente deportivo: Jugador de Atlético Palmira fue detenido por gestos racistas contra un rival de Montecaseros.
- Contexto del partido: El hecho ocurrió durante un encuentro del Torneo Regional Amateur en San Martín.
- Situación judicial: El implicado pasó la noche detenido y la causa quedó en manos del fiscal Óscar Sívori.