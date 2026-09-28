Detuvieron a un jugador del Atlético Palmira por actitudes racistas contra otro de Montecaseros

El jugador palmirense Facundo Reveco, de 26 años, tuvo que pasar la noche del domingo en la Comisaría 55ª de San Martín, detenido y acusado degenerar muestras de racismo durante el partido disputado este domingo en cancha de Club Social y Deportivo Montecaseros. El partido finalizó con un agónico gol de Juan Pablo D' Angelo a los 92 minutos para los locales.

Montecaseros vs. Palmira: un partido caliente y con incidentes

Tras una jugada donde el jugador de Montecaseros, el brasileño Antonio Ponte Lourenco increpó al palmirense Facundo Reveco por una dura falta a un compañero (se ganó la amarilla), y el infractor le contestó gesticulando como un mono, y desencadenado un conflicto, que en la cancha no pasó a mayores, pero que finalizó en la Justicia.