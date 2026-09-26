El presidente del Manchester City refutó las acusaciones: "Quieren frenar el impulso de nuestro club""

"Si bien algunos se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos y hemos salido victoriosos. Aún hay muchos que quieren frenar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad, expresó el empresario nacido en Abu Dhabi.

En ese mismo escrito, el mandamás del elenco ciudadano pidió leer dos comunicados para entender la postura del club: uno del viernes 25 de septiembre de 2026 y otro emitido en febrero del 23. En esos, si bien no brindan detalles sobre los argumentos, alegan que respetan los tiempos resolutivos de los órganos correspondientes.

En un comunicado emitido el viernes, el Manchester City afirmó: "El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas".

Por otro lado, en el 2023 habían expresado: "El Manchester City FC se muestra sorprendido por la emisión de estas presuntas infracciones del Reglamento de la Premier League, especialmente teniendo en cuenta la amplia colaboración y la gran cantidad de documentación detallada que se ha proporcionado a la EPL".

La carta completa del presidente del Manchester City

Tras las noticias del viernes, muchos de ustedes habrán pasado la tarde respondiendo preguntas y mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que les dije a mi familia: El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del Club siguen siendo tan firmes como al principio.

Hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes para que comprendan por qué nos sentimos tan seguros de nuestra postura. Sin embargo, la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra firme determinación de respetarla me impiden hacerlo por el momento. Incluso esta carta fue sometida a varias revisiones legales para garantizar su cumplimiento.

Les pido que lean atentamente la declaración que emitimos el viernes y la que publicamos en febrero de 2023 (también a continuación). Cada palabra es importante y cierta.

Si bien algunos se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos y hemos salido victoriosos. Aún hay muchos que quieren frenar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad.

Tras este parón internacional, nos esperan momentos emocionantes. En dos semanas viajaremos a Anfield y, después, recibiremos al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones en el Etihad Stadium; momentos que nos brindarán la oportunidad de celebrar la fortaleza de la familia del Manchester City.

Gracias, como siempre, por vuestro constante apoyo.