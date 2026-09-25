Manchester City recibiría una sanción histórica de la Premier League. El club ciudadano, donde juega Enzo Fernández, fue declarado culpable en 114 de 115 cargos. Investigan presuntas irregularidades financieras
Manchester City sería sancionado por la Premier League, ya que fue declarado culpable en 114 de 115 cargos. Investigan presuntas irregularidades financieras
Manchester City recibiría una sanción histórica de la Premier League. El club ciudadano, donde juega Enzo Fernández, fue declarado culpable en 114 de 115 cargos. Investigan presuntas irregularidades financieras
La institución ciudadana tuvo una resolución adversa en la investigación por presuntas irregularidades financieras entre 2009 y 2018, sin embargo, todavía resta definir el castigo.
El castigo que recibiría el City contempla multas, quita de puntos, pérdida de títulos y hasta la expulsión de la máxima categoría inglesa.
Hubo una investigación de cuatro años y las acusaciones fueron formalizadas en febrero de 2023. Según dijo The Athletic, el club fue considerado responsable en 114 de los 115 cargos. El caso se originó a partir de documentos filtrados publicados por Der Spiegel en noviembre de 2018.
El City fue cuestionado por la Premier League por la entrega de información financiera y datos vinculados con pagos a futbolistas y entrenadores, además de señalar supuestos incumplimientos de las normas de Fair Play financiero de UEFA y de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad del torneo. El expediente quedó en manos de una comisión independiente.
El conjunto que dirige Enzo Maresca (donde juega el volante de la Selección argentina Enzo Fernández) lidera la liga británica tras obtener cinco victorias en cinco partidos y además se impuso en el clásico ante el United que se jugó en Old Trafford.
Enzo Fernández llegó al club ciudadano procedente del Chelsea por una cifra récord para el fútbol británico de 125 millones de libras (unos USD 165M).
El City negó siempre las acusaciones, en un comunicado de 2023 dijo estar "sorprendido" por los cargos y afirmó que recibía "con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición".