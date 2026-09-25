Hubo una investigación de cuatro años y las acusaciones fueron formalizadas en febrero de 2023. Según dijo The Athletic, el club fue considerado responsable en 114 de los 115 cargos. El caso se originó a partir de documentos filtrados publicados por Der Spiegel en noviembre de 2018.

Enzo Fernández es la nueva incorporación del Manchester City.

El City fue cuestionado por la Premier League por la entrega de información financiera y datos vinculados con pagos a futbolistas y entrenadores, además de señalar supuestos incumplimientos de las normas de Fair Play financiero de UEFA y de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad del torneo. El expediente quedó en manos de una comisión independiente.

Manchester City vive un gran momento futbolístico

El conjunto que dirige Enzo Maresca (donde juega el volante de la Selección argentina Enzo Fernández) lidera la liga británica tras obtener cinco victorias en cinco partidos y además se impuso en el clásico ante el United que se jugó en Old Trafford.

Enzo Fernández llegó al club ciudadano procedente del Chelsea por una cifra récord para el fútbol británico de 125 millones de libras (unos USD 165M).

El City negó siempre las acusaciones, en un comunicado de 2023 dijo estar "sorprendido" por los cargos y afirmó que recibía "con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición".