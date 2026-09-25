Escándalo en la División de Honor: partido suspendido y a la espera del Tribunal de Disciplina

¿Qué pasó? Un grupo de hinchas con las camisietas e indumentaria del Atlético Club San Martín ingresó al Torito Rodríguez y ante esto los directivos de la CAFS decidieron detener el juego.

Suela Caramelo habló de lo sucedido.

Las páginas especializadas en seguir el fútbol de salón en la provincia hicieron eco de lo sucedido y dieron detalles de los hechos que llevaron a la suspención del partido.

Según relataron los presentes en el Torito Rodríguez ingresaron con bebidas alcohólicas, encapuchados y con armas blancas a las instalaciones. Esto quedó denunciado ante los policías que llegaron al lugar. En el plano deportivo quedará a consideración del Tribunal de Disciplina.

Salón Auténtico se expresó tras la suspensión.

Antes del escándalo, hubo futsal

El jueves en el Torito rodríguez transcurría con normalidad. Se jugaron tres partidos de alto nivel con dos tiempos extras y una definición por penales.

Marmolería, en el primer turno, le ganó 5-3 a Transporte Wenu y se metió entre los cuatro mejores de la División de Honor 2026. Más tarde Jockey Club, campeón de la última edición, perdió por penales contra Flamengo.

En el primero de los duelos entre mendocinos, Club Alemán logró un triunfazo ante Don Orione para poner su nombre entre los semifinalistas. El Teutón lo ganó a falta de 17 para el final del alargue.

El final de la jornada ya es conocido. Muni. San Martín e Independiente Rivadavia promediaban la primera etapa cuando el partido fue suspendido.

En este contexto, y a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina, las semifinales quedaron de la siguiente manera: