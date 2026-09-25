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División de Honor - Futsal

Escándalo en la División de Honor: partido suspendido y a la espera del Tribunal de Disciplina

Muni. San Martín vs. Independiente Rivadavia fue suspendido promediando los 10 minutos de los cuartos de final de la División de Honor

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Muni. San Martín vs. Independiente Rivadavia, suspendido por falta de garantías.
Muni. San Martín vs. Independiente Rivadavia, suspendido por falta de garantías.Futsal de Primera

Lo que se vivía como una verdadera fiesta del mejor futsal del país, terminó siendo una noche oscura en la División de Honor. Después de tres vibrantes partidos, lo que se suponía sería la frutilla del postre terminó en un escándalo sin precedentes en el Torito Rodríguez.

Municipalidad San Martín e Independiente Rivadavia igualaban 0-0 en los primeros minutos del último partido de cuartos de final del torneo. Allí, la CAFS optó por suspender el encuentro debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad. La decisión ahora está en manos del Tribunal de Disciplina.

La p&aacute;gina Futsal de Primera se refiri&oacute; a lo sucedido en la Divisi&oacute;n de Honor.

La página Futsal de Primera se refirió a lo sucedido en la División de Honor.

Municipalidad San Martín e Independiente Rivadavia, suspendido

El duelo más esperado de la noche terminó cuando recién había empezado. Tras un puñado de minutos, y con un marco de público que estaba acorde a lo esperado, el partido fue suspendido.

¿Qué pasó? Un grupo de hinchas con las camisietas e indumentaria del Atlético Club San Martín ingresó al Torito Rodríguez y ante esto los directivos de la CAFS decidieron detener el juego.

Suela Caramelo habl&oacute; de lo sucedido.

Suela Caramelo habló de lo sucedido.

Las páginas especializadas en seguir el fútbol de salón en la provincia hicieron eco de lo sucedido y dieron detalles de los hechos que llevaron a la suspención del partido.

Según relataron los presentes en el Torito Rodríguez ingresaron con bebidas alcohólicas, encapuchados y con armas blancas a las instalaciones. Esto quedó denunciado ante los policías que llegaron al lugar. En el plano deportivo quedará a consideración del Tribunal de Disciplina.

Sal&oacute;n Aut&eacute;ntico se expres&oacute; tras la suspensi&oacute;n.

Salón Auténtico se expresó tras la suspensión.

Antes del escándalo, hubo futsal

El jueves en el Torito rodríguez transcurría con normalidad. Se jugaron tres partidos de alto nivel con dos tiempos extras y una definición por penales.

Marmolería, en el primer turno, le ganó 5-3 a Transporte Wenu y se metió entre los cuatro mejores de la División de Honor 2026. Más tarde Jockey Club, campeón de la última edición, perdió por penales contra Flamengo.

En el primero de los duelos entre mendocinos, Club Alemán logró un triunfazo ante Don Orione para poner su nombre entre los semifinalistas. El Teutón lo ganó a falta de 17 para el final del alargue.

El final de la jornada ya es conocido. Muni. San Martín e Independiente Rivadavia promediaban la primera etapa cuando el partido fue suspendido.

En este contexto, y a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina, las semifinales quedaron de la siguiente manera:

  • Marmolería vs. Club Alemán
  • Flamengo vs. Muni. San Martín/Independiente Rivadavia

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