Cómo revocar la pared exterior de la casa

La pared exterior de la casa se puede dañar o desgastar con cualquier otra estructura del hogar. Por el paso del tiempo, la humedad, la sequedad, los roces y el tiempo de vida propio de cada material, es normal que se caiga la pintura en algunos sectores de las paredes o que se formen algunas marcas y grietas.
Revocar una pared es básicamente cubrir los ladrillos estructurales o el material de base con otros productos y pinturas para dejarla lisa y libre de marcas. Cuando los daños son superficiales y no representan un riesgo para la casa, se pueden arreglar manualmente comprando los materiales correctos.
Los revoques se realizan por cuestiones estéticas, estructurales y para cuidar los materiales que forman la pared. Si recubrimos una pared externa, la hacemos más resistente a los factores del exterior, la protegemos del viento, de la humedad, nivelamos las imperfecciones y tapamos huecos.
Existen revoques gruesos que se usan para aplomar la pared y tapar los ladrillos, y existen revoques finos que se usan por encima del revoque grueso para dar una terminación prolija.
Paso a paso para revocar una pared exterior
Para revocar una pared, primero hay que tener todos los materiales a mano. El cemento es la base fundamental del revoque para dar la fuerza y estructura, junto con la arena para preparar el cemento, el agua, una espátula de albañil y una llana para nivelar.
- Al tratarse de una pared exterior, antes de comenzar el revoque hay que limpiar bien la superficie y humedecerla para que se adhiera el material. Realiza el trabajo durante el día y en una jornada que no corra viento ni llueva.
- En un balde limpio prepara el cemento y agrega agua de a poco hasta obtener una pasta homogénea.
- Con la paleta de albañil aplica una capa inicial sobre la pared. Este primer momento es para rellenar los huecos o grietas más marcadas.
- Coloca capas adicionales de cemento, siempre dejando que se seque el material entre capa y capa. Alisa con la llana para tener una textura lisa.
- El revoque de la pared se tiene que secar muy bien, durante varios días, antes de colocar pintura.
Consejos para limpiar una pared exterior
Para limpiar la pintura de la pared o las paredes exteriores, y evitar pinturas o revoques innecesarios, se pueden realizar limpiezas.
Se puede usar una mezcla de agua tibia y jabón neutro o detergente de platos para limpiar las manchas superficiales. Si la pared tiene manchas de humedad, puedes probar con un poco de vinagre.
En pocas palabras
- Revocación de paredes: La pared exterior de una casa se puede reparar cubriendo la base con cemento, arena y agua para lograr una superficie lisa.
- Proceso de revocación: Incluye limpiar y humedecer la pared, aplicar capas de mezcla de cemento, y dejar secar antes de pintar.
- Mantenimiento: Se pueden realizar limpiezas con agua y jabón, o vinagre para manchas de humedad, para evitar revoques innecesarios.