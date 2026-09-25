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Cómo revocar la pared exterior de la casa

Cuando la pared del exterior de la casa se empieza a romper, la pintura se cae o aparece algún agujero, se puede resolver con un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo hay que revocar la pared exterior de la casa. 

Cómo hay que revocar la pared exterior de la casa. 

La pared exterior de la casa se puede dañar o desgastar con cualquier otra estructura del hogar. Por el paso del tiempo, la humedad, la sequedad, los roces y el tiempo de vida propio de cada material, es normal que se caiga la pintura en algunos sectores de las paredes o que se formen algunas marcas y grietas.

Revocar una pared es básicamente cubrir los ladrillos estructurales o el material de base con otros productos y pinturas para dejarla lisa y libre de marcas. Cuando los daños son superficiales y no representan un riesgo para la casa, se pueden arreglar manualmente comprando los materiales correctos.

Paso a paso para revocar una pared.

Paso a paso para revocar una pared.

Los revoques se realizan por cuestiones estéticas, estructurales y para cuidar los materiales que forman la pared. Si recubrimos una pared externa, la hacemos más resistente a los factores del exterior, la protegemos del viento, de la humedad, nivelamos las imperfecciones y tapamos huecos.

Existen revoques gruesos que se usan para aplomar la pared y tapar los ladrillos, y existen revoques finos que se usan por encima del revoque grueso para dar una terminación prolija.

Paso a paso para revocar una pared exterior

Para revocar una pared, primero hay que tener todos los materiales a mano. El cemento es la base fundamental del revoque para dar la fuerza y estructura, junto con la arena para preparar el cemento, el agua, una espátula de albañil y una llana para nivelar.

Antes de comenzar con el revoque, aseg&uacute;rate de tener todos los materiales.

Antes de comenzar con el revoque, asegúrate de tener todos los materiales.

  1. Al tratarse de una pared exterior, antes de comenzar el revoque hay que limpiar bien la superficie y humedecerla para que se adhiera el material. Realiza el trabajo durante el día y en una jornada que no corra viento ni llueva.
  2. En un balde limpio prepara el cemento y agrega agua de a poco hasta obtener una pasta homogénea.
  3. Con la paleta de albañil aplica una capa inicial sobre la pared. Este primer momento es para rellenar los huecos o grietas más marcadas.
  4. Coloca capas adicionales de cemento, siempre dejando que se seque el material entre capa y capa. Alisa con la llana para tener una textura lisa.
  5. El revoque de la pared se tiene que secar muy bien, durante varios días, antes de colocar pintura.

Consejos para limpiar una pared exterior

Para limpiar la pintura de la pared o las paredes exteriores, y evitar pinturas o revoques innecesarios, se pueden realizar limpiezas.

Con jab&oacute;n neutro se pueden limpiar las manchas superficiales de la pared.

Con jabón neutro se pueden limpiar las manchas superficiales de la pared.

Se puede usar una mezcla de agua tibia y jabón neutro o detergente de platos para limpiar las manchas superficiales. Si la pared tiene manchas de humedad, puedes probar con un poco de vinagre.

En pocas palabras

  • Revocación de paredes: La pared exterior de una casa se puede reparar cubriendo la base con cemento, arena y agua para lograr una superficie lisa.
  • Proceso de revocación: Incluye limpiar y humedecer la pared, aplicar capas de mezcla de cemento, y dejar secar antes de pintar.
  • Mantenimiento: Se pueden realizar limpiezas con agua y jabón, o vinagre para manchas de humedad, para evitar revoques innecesarios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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