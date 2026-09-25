Cómo revocar la pared exterior de la casa

Existen revoques gruesos que se usan para aplomar la pared y tapar los ladrillos, y existen revoques finos que se usan por encima del revoque grueso para dar una terminación prolija.

Paso a paso para revocar una pared exterior

Para revocar una pared, primero hay que tener todos los materiales a mano. El cemento es la base fundamental del revoque para dar la fuerza y estructura, junto con la arena para preparar el cemento, el agua, una espátula de albañil y una llana para nivelar.

Antes de comenzar con el revoque, asegúrate de tener todos los materiales.

Al tratarse de una pared exterior, antes de comenzar el revoque hay que limpiar bien la superficie y humedecerla para que se adhiera el material. Realiza el trabajo durante el día y en una jornada que no corra viento ni llueva. En un balde limpio prepara el cemento y agrega agua de a poco hasta obtener una pasta homogénea. Con la paleta de albañil aplica una capa inicial sobre la pared. Este primer momento es para rellenar los huecos o grietas más marcadas. Coloca capas adicionales de cemento, siempre dejando que se seque el material entre capa y capa. Alisa con la llana para tener una textura lisa. El revoque de la pared se tiene que secar muy bien, durante varios días, antes de colocar pintura.

Consejos para limpiar una pared exterior

Para limpiar la pintura de la pared o las paredes exteriores, y evitar pinturas o revoques innecesarios, se pueden realizar limpiezas.

Con jabón neutro se pueden limpiar las manchas superficiales de la pared.

Se puede usar una mezcla de agua tibia y jabón neutro o detergente de platos para limpiar las manchas superficiales. Si la pared tiene manchas de humedad, puedes probar con un poco de vinagre.