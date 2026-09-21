Cómo eliminar la humedad y salitre que se forma en la pared de la casa con la lluvia

El salitre y la humedad son dos de los problemas más comunes y persistentes en la construcción. Además de arruinar la estética de la casa, deterioran la pintura y daña el revoque. Esta condición generalmente producida por la lluvia, se puede remediar.
La aparición de ese polvo blanco o de descascaramientos en la parte baja de los cimientos de la casa, indica que las sales del terreno están ascendiendo por capilaridad.
Para resolverlo de manera definitiva y no malgastar dinero en soluciones superficiales, se debe seguir un proceso claro de tres pasos:
Humedad y salitre en la pared: cómo decirle adiós
Raspado profundo
- Con ayuda de una espátula o cepillo de cerdas de acero, retirar todo el revoque, pintura floja y desprendimientos hasta llegar a la capa firme o al ladrillo visto.
- Limpiar bien el polvo restante para que los productos químicos puedan penetrar correctamente.
Neutralización de sales y secado
- Lavar la zona afectada con una solución de ácido muriático diluido en agua (una parte de ácido por tres de agua) o vinagre blanco concentrado. Esto neutraliza las alcalis y mata los hongos.
- Enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar la pared por completo (mínimo entre 48 y 72 horas con buena ventilación).
Tratamiento de barrera e impermeabilización
- Inyecciones de silicona: si la humedad viene del suelo, realizar perforaciones en la base del muro (cada 10 a 12 cm) e inyectar un bloqueador químico de capilaridad para crear una barrera impermeable horizontal.
- Revoque hidrófugo: volvé a revocar la pared utilizando aditivos impermeabilizantes en la mezcla.
- Acabado con pintura transpirable: aplicar fijador y pintura antisalitre o a base de silicato, las cuales permiten que el muro "respire" y evitan que la humedad vuelva a amontonarse detrás de la capa de color.
En pocas palabras
- Humedad y salitre: Dos problemas comunes que deterioran la casa y pueden ser remediados.
- Proceso de solución: Implica raspado, neutralización de sales y aplicación de barreras impermeabilizantes.
- Prevención a largo plazo: Uso de revoques hidrófugos y pinturas transpirables para evitar recurrencias.
Resumen generado por Thinkindot AI