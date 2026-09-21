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Cómo eliminar la humedad y salitre que se forma en la pared de la casa con la lluvia

La humedad y el salitre en la pared, comunes tras las lluvias, deterioran la pintura y el revoque de la casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La humedad y salitre puede hacerse presente en la casa con total facilidad.

La humedad y salitre puede hacerse presente en la casa con total facilidad.

El salitre y la humedad son dos de los problemas más comunes y persistentes en la construcción. Además de arruinar la estética de la casa, deterioran la pintura y daña el revoque. Esta condición generalmente producida por la lluvia, se puede remediar.

La aparición de ese polvo blanco o de descascaramientos en la parte baja de los cimientos de la casa, indica que las sales del terreno están ascendiendo por capilaridad.

Para resolverlo de manera definitiva y no malgastar dinero en soluciones superficiales, se debe seguir un proceso claro de tres pasos:

Humedad y salitre en la pared: cómo decirle adiós

Raspado profundo

  • Con ayuda de una espátula o cepillo de cerdas de acero, retirar todo el revoque, pintura floja y desprendimientos hasta llegar a la capa firme o al ladrillo visto.
  • Limpiar bien el polvo restante para que los productos químicos puedan penetrar correctamente.

Neutralización de sales y secado

  • Lavar la zona afectada con una solución de ácido muriático diluido en agua (una parte de ácido por tres de agua) o vinagre blanco concentrado. Esto neutraliza las alcalis y mata los hongos.
  • Enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar la pared por completo (mínimo entre 48 y 72 horas con buena ventilación).

Tratamiento de barrera e impermeabilización

  • Inyecciones de silicona: si la humedad viene del suelo, realizar perforaciones en la base del muro (cada 10 a 12 cm) e inyectar un bloqueador químico de capilaridad para crear una barrera impermeable horizontal.
  • Revoque hidrófugo: volvé a revocar la pared utilizando aditivos impermeabilizantes en la mezcla.
  • Acabado con pintura transpirable: aplicar fijador y pintura antisalitre o a base de silicato, las cuales permiten que el muro "respire" y evitan que la humedad vuelva a amontonarse detrás de la capa de color.

En pocas palabras

  • Humedad y salitre: Dos problemas comunes que deterioran la casa y pueden ser remediados.
  • Proceso de solución: Implica raspado, neutralización de sales y aplicación de barreras impermeabilizantes.
  • Prevención a largo plazo: Uso de revoques hidrófugos y pinturas transpirables para evitar recurrencias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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