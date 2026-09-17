Si tu baño no tiene ventanas: cómo evitar que se junte olor a encierro y humedad

Cómo evitar el olor a humedad en un baño que no tiene ventana

La ventilación es un paso clave en cada proceso de limpieza del hogar, sobre todo del baño, que tiende a oler mal o, por lo menos, a tener olor a encierro y vapor acumulado.

El problema con la humedad no es solo el olor. El exceso de ella puede generar hongos en las corinas, moho en las paredes y techos, o manchas desagradables en las juntas de los azulejos.

Es esencial controlar el exceso de vapor y mejorar la circulación del aire para evitar la humedad en un baño que no tiene ventana. Para ello, se pueden hacer tres cosas:

Puedes generar circulación de aire usando otras puertas de la casa como ayuda. Abre la puerta del baño y abre las puertas cercanas de otras habitaciones de la casa que sí tengan ventana. Asegúrate de que esas habitaciones tengan las ventanas abiertas. Este paso se tiene que hacer sobre todo después de usar la ducha. La segunda opción es usar un extractor de aire conectado a un conducto de ventilación para expulsar la humedad de forma directa. Finalmente, se puede usar un deshumidificador portátil dentro del baño durante o después de la ducha para absorber el vapor.

Consejos para mantener las toallas y alfombras libres de olor a humedad

No solo el baño junta este olor tan característico. Las toallas, toallones y alfombras de baño pueden juntar un olor muy desagradable.

El vinagre neutraliza olores y remueve el moho.

Seca las toallas y toallones fuera del baño, bien extendidas y cerca de una ventana por donde circule el aire.

Lava las cortinas de baño y las toallas cada cierto tiempo (las toallas semanalmente) usando un poco de vinagre para eliminar posibles hongos.