Si tu baño no tiene ventanas: cómo evitar que se junte olor a encierro y humedad

Un baño puede estar limpio e impecable, pero si no tiene ventanas, el olor a humedad es inevitable. Muchos baños pequeños de departamentos en edificios no tienen una ventana que da al exterior; en su lugar tienen una pequeña canaleta o rejilla de ventilación, pero que no sirve tanto como la ventana.
Un baño pequeño corre con la ventaja de que se limpia rápido y no hay tanto detalle de limpieza, pero puede ser el foco de humedad, hongos, bacterias y sarro como cualquier otro espacio de la casa donde se juntan el agua y los restos orgánicos de cualquier tipo.
Te enseño a mantener un baño pequeño limpio y ventilado todo el tiempo, aunque no tenga ventanas, para evitar que se junte el olor a humedad y encierro en el interior.
Cómo evitar el olor a humedad en un baño que no tiene ventana
La ventilación es un paso clave en cada proceso de limpieza del hogar, sobre todo del baño, que tiende a oler mal o, por lo menos, a tener olor a encierro y vapor acumulado.
El problema con la humedad no es solo el olor. El exceso de ella puede generar hongos en las corinas, moho en las paredes y techos, o manchas desagradables en las juntas de los azulejos.
Es esencial controlar el exceso de vapor y mejorar la circulación del aire para evitar la humedad en un baño que no tiene ventana. Para ello, se pueden hacer tres cosas:
- Puedes generar circulación de aire usando otras puertas de la casa como ayuda. Abre la puerta del baño y abre las puertas cercanas de otras habitaciones de la casa que sí tengan ventana. Asegúrate de que esas habitaciones tengan las ventanas abiertas. Este paso se tiene que hacer sobre todo después de usar la ducha.
- La segunda opción es usar un extractor de aire conectado a un conducto de ventilación para expulsar la humedad de forma directa.
- Finalmente, se puede usar un deshumidificador portátil dentro del baño durante o después de la ducha para absorber el vapor.
Consejos para mantener las toallas y alfombras libres de olor a humedad
No solo el baño junta este olor tan característico. Las toallas, toallones y alfombras de baño pueden juntar un olor muy desagradable.
Seca las toallas y toallones fuera del baño, bien extendidas y cerca de una ventana por donde circule el aire.
Lava las cortinas de baño y las toallas cada cierto tiempo (las toallas semanalmente) usando un poco de vinagre para eliminar posibles hongos.
En pocas palabras
- Baño sin ventanas: La falta de ventilación genera olores desagradables y acumula humedad y hongos.
- Soluciones de ventilación: Se recomienda abrir puertas cercanas, usar extractores de aire o deshumidificadores portátiles.
- Cuidado de textiles: Secar toallas y alfombras al aire libre y lavar cortinas y toallas con vinagre previene olores.