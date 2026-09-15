Cómo evitar que los alimentos junten "sabor a heladera" y mal olor

El sabor a heladera en los alimentos se produce porque la comida absorbe compuestos volátiles de otros alimentos o del ambiente interior de la heladera.

Por ejemplo, cuando guardamos bananas en la heladera o guardamos media cebolla cortada, es muy común que la leche, el queso o los alimentos destapados absorban un sabor muy particular, medio dulce y ácido.

Los alimentos grasos como los quesos, la manteca, la leche o las carnes absorben con facilidad el olor de otros alimentos.

Nunca dejes alimentos destapados en la heladera.

Si dejamos los envases destapados o guardamos comida sin tapa, el aire circula por la heladera y las partículas alteran el sabor de otros alimentos.

Lo mismo pasa si no limpiamos la heladera con frecuencia, ya que los restos de comida o los líquidos acumulados generan olores rancios que se impregnan en otros alimentos.

Para evitar el "sabor a heladera" en los alimentos, hay que mantener una buena limpieza del electrodoméstico, descartar la comida en mal estado y tapar todos los alimentos con tapa hermética o papel film.

¿Qué alimentos producen más olor y sabor a heladera?

Los alimentos que tienen compuestos de azufre o proteínas que se descomponen fácilmente, suelen dejar más olor en la heladera e impregnarse más en otros alimentos. Por eso son los alimentos que mejor hay que cubrir.

Algunos alimentos impregnan más la heladera con sus compuestos volátiles.

La cebolla, el ajo y el pimiento liberan compuestos de azufre muy potentes cuando están cortados y se guardan sin protección. Los quesos azules también generan un aroma penetrante producto de su fermentación.

El pescado crudo o cocido impregna toda la heladera si no se guarda correctamente. Para absorber el olor de la heladera, se puede colocar una bolsita con bicarbonato de sodio en el interior.