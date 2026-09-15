Cómo evitar que los alimentos junten "sabor a heladera" y mal olor

Cuando la comida junta sabor y olor a heladera, hay que saber, primero que nada, que este efecto no es culpa del electrodoméstico en sí, sino que aparece por otras causas. El sabor a heladera en los alimentos y el mal olor se pueden evitar tomando algunas medidas de seguridad alimentaria.
¿Cómo se produce el famoso "sabor a heladera" en los alimentos?
Cuando sacamos unas sobras de comida de la heladera o cortamos un pedazo de queso cremoso y le sentimos un sabor diferente, no necesariamente a podrido o descompuesto, pero sí diferente, como a heladera, puede que estemos haciendo algo mal.
El sabor a heladera en los alimentos se produce porque la comida absorbe compuestos volátiles de otros alimentos o del ambiente interior de la heladera.
Por ejemplo, cuando guardamos bananas en la heladera o guardamos media cebolla cortada, es muy común que la leche, el queso o los alimentos destapados absorban un sabor muy particular, medio dulce y ácido.
Los alimentos grasos como los quesos, la manteca, la leche o las carnes absorben con facilidad el olor de otros alimentos.
Si dejamos los envases destapados o guardamos comida sin tapa, el aire circula por la heladera y las partículas alteran el sabor de otros alimentos.
Lo mismo pasa si no limpiamos la heladera con frecuencia, ya que los restos de comida o los líquidos acumulados generan olores rancios que se impregnan en otros alimentos.
Para evitar el "sabor a heladera" en los alimentos, hay que mantener una buena limpieza del electrodoméstico, descartar la comida en mal estado y tapar todos los alimentos con tapa hermética o papel film.
¿Qué alimentos producen más olor y sabor a heladera?
Los alimentos que tienen compuestos de azufre o proteínas que se descomponen fácilmente, suelen dejar más olor en la heladera e impregnarse más en otros alimentos. Por eso son los alimentos que mejor hay que cubrir.
La cebolla, el ajo y el pimiento liberan compuestos de azufre muy potentes cuando están cortados y se guardan sin protección. Los quesos azules también generan un aroma penetrante producto de su fermentación.
El pescado crudo o cocido impregna toda la heladera si no se guarda correctamente. Para absorber el olor de la heladera, se puede colocar una bolsita con bicarbonato de sodio en el interior.
En pocas palabras
- Sabor a heladera: Se produce cuando los alimentos absorben compuestos volátiles de otros alimentos o del ambiente.
- Causas comunes: Guardar alimentos cortados sin tapar, como bananas o cebollas, o no limpiar la heladera regularmente.
- Solución: Tapa todos los alimentos herméticamente y mantén una limpieza frecuente del electrodoméstico.