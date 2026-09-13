Qué hacer si el sachet de yogur o leche se hincha y por qué pasa

Por qué el sachet de leche o el de yogur se hinchan.

¿Por qué el sachet de leche o yogur se hincha?

Los alimentos pueden venir en múltiples tipos de envases pensados para resguardar el interior, mantener la calidad y evitar posibles contaminaciones. El sachet es una bolsa flexible y hermética que se utiliza para alimentos generalmente líquidos, cremosos o lácteos.

La leche y el yogur bebible o líquido suelen venir en este tipo de envase. Siempre que compramos alguno de estos productos, lo primero que hacemos es guardarlo en la heladera para que no pierda la cadena de frío y no se eche a perder. También los consumimos en el plazo de unos pocos días porque, una vez abiertos, pueden perder calidad y seguridad.

Sin embargo, existen fenómenos que van más allá de un gusto agrio o un olor desagradable en el yogur y la leche. Un sachet hinchado no es una señal normal y es algo de lo que hay que ocuparse.

El gas del interior probablemente es producto de proliferación bacteriana.

El sachet de leche o yogur inflado indica que el alimento está en mal estado y bajo ningún punto se puede consumir. Cuando el envase se infla, es porque en el interior existe producción de gas. Esto pasa cuando bacterias o microorganismos se desarrollan dentro.

Normalmente pasa cuando el alimento pierde frío durante el transporte, en el supermercado o si lo dejamos fuera de la heladera en la casa. Los azúcares interiores fermentan y se transforman en dióxido de carbono por acción de organismos, y esto hace que el sachet se infle.

¿Por qué no se puede comer un yogur en estas condiciones?

Los organismos que producen el gas interior pueden ser microorganismos inofensivos o bacterias peligrosas, por lo cual no se debería consumir el alimento bajo ningún punto porque no se puede saber en casa qué es lo que causó la hinchazón.

La leche en mal estado o el yogur, jamás se tienen que consumir.

El gas puede ser señal de contaminación por bacterias dañinas que a la larga generan intoxicaciones alimentarias. Además, el yogur o la leche en este estado seguramente ya han perdido sus propiedades originales y su sabor.