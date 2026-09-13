Iba a casarse y fingió su propio secuestro para no llegar al altar: la mentira que se volvió viral

Un hombre de 55 años, acorralado por el temor a comprometerse, tomó la determinación más drástica para evitar su casamiento: inventó un secuestro y movilizó a las autoridades de toda una región para escapar de la mentira antes de llegar a la iglesia.
El hecho se desencadenó cuando una llamada desesperada alertó sobre el presunto secuestro del novio a pocas horas de celebrarse el casamiento. Según el testimonio de sus propios allegados, dos delincuentes armados a bordo de una moto lo habían interceptado en plena calle y se lo habían llevado por la fuerza.
Una mentira que terminó al descubierto
Frente a la gravedad de la denuncia, los policías montaron de inmediato un amplio operativo cerrojo. Las patrullas cerraron los accesos al municipio e intervinieron unidades especializadas para rastrear cualquier pista que permitiera dar con la víctima.
Sin embargo, a medida que los investigadores avanzaban con los interrogatorios al entorno cercano del hombre, la hipótesis del secuestro comenzó a desmoronarse.
Las notorias contradicciones en las declaraciones de los amigos terminaron por acorralar a todos los involucrados. Presionados por la dimensión del despliegue oficial y las eventuales consecuencias legales, no tuvieron más opción que confesar la verdad: el hombre se había arrepentido de casarse y les había pedido ayuda para montar la escena.
El descubrimiento que terminó en huída
Tras descubrirse la mentira, se conoció que el novio abandonó el pueblo rápidamente para evitar el escándalo y la repercusión.
El episodio, que combinó tensión con la Policía y un insólito drama, recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los virales de pareja más comentados.
En pocas palabras
- Hombre evita casamiento: un hombre de 55 años fingió su propio secuestro para no casarse.
- Investigación policial: la policía montó un operativo que se desmoronó al descubrir la mentira.
- Viralización del caso: la insólita historia se volvió viral en redes sociales.