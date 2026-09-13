Iba a casarse y fingió su propio secuestro para no llegar al altar: la mentira que se volvió viral

Sin embargo, a medida que los investigadores avanzaban con los interrogatorios al entorno cercano del hombre, la hipótesis del secuestro comenzó a desmoronarse.

Con el paso del tiempo, la mentira se fue desmoronando.

Las notorias contradicciones en las declaraciones de los amigos terminaron por acorralar a todos los involucrados. Presionados por la dimensión del despliegue oficial y las eventuales consecuencias legales, no tuvieron más opción que confesar la verdad: el hombre se había arrepentido de casarse y les había pedido ayuda para montar la escena.

El descubrimiento que terminó en huída

Tras descubrirse la mentira, se conoció que el novio abandonó el pueblo rápidamente para evitar el escándalo y la repercusión.

El episodio, que combinó tensión con la Policía y un insólito drama, recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los virales de pareja más comentados.