Accidente fatal en Luján: un hombre murió al ser impactado por una Hilux cuando cruzaba la calle

De acuerdo con los datos preliminares aportados por fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux circulaba por la Ruta 15 con dirección al norte.

Al superar la intersección con Ameghino, por motivos que la Policía Científica se encuentra investigando, el vehículo impactó contra el peatón en el momento en que este cruzaba la carpeta asfáltica de oeste a este.