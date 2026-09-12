Un hombre falleció al mediodía de este sábado tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió cerca de las 12 en el cruce de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino.
Accidente fatal en Luján: un hombre murió al ser impactado por una Hilux cuando cruzaba la calle
El trágico accidente ocurrió a las 12 de este sábado en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino
De acuerdo con los datos preliminares aportados por fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux circulaba por la Ruta 15 con dirección al norte.
Al superar la intersección con Ameghino, por motivos que la Policía Científica se encuentra investigando, el vehículo impactó contra el peatón en el momento en que este cruzaba la carpeta asfáltica de oeste a este.
Minutos después del siniestro vial, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos constataron el fallecimiento del hombre producto de la gravedad de las lesiones sufridas.
El conductor del rodado, de 51 años, resultó ileso. Las autoridades policiales le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol en sangre.
El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras los peritos judiciales concretaron el levantamiento de pruebas e inspecciones correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.