Perdió la mano en un accidente de trabajo y se la pegaron en el tobillo para salvarla

La historia médica de Xiao Wei, un joven trabajador de la provincia de Hunan, comenzó como un aterrador accidente de trabajo y terminó convirtiéndose en una de las hazañas más insólitas de la microcirugía moderna. Sigue dando la vuelta al mundo pese a ocurrir en el año 2013.
Un descuido en su jornada laboral con maquinaria pesada provocó que una cuchilla industrial le cortara por completo la mano. En cuestión de segundos, la sangrienta escena dejó al descubierto la gravedad de la herida, obligándolo a ingresar de urgencia a un hospital.
Una decisión que dio la vuelta al mundo
Al recibir al paciente en el quirófano, los médicos analizaron la posibilidad de realizar un reimplante inmediato. Sin embargo, el panorama era desolador: el accidente que había sufrido el brazo dañó severamente las arterias, músculos y vasos sanguíneos.
Ante la posibilidad inminente de perder las manos de forma definitiva, el equipo de cirujanos tomó una decisión completamente insólita: para mantener la mano amputada con vida mientras el brazo dañado se recuperaba de las infecciones y traumatismos, debían injertarla temporalmente en otra parte del cuerpo.
Fue así como los especialistas fijaron la mano justo por encima del tobillo del paciente, conectando los vasos sanguíneos de la pierna a la mano para asegurarle una corriente constante de sangre y oxígeno.
Un mes con la mano pegada al pie
Durante casi cuatro semanas, Xiao Wei debió permanecer en cama observando cómo su propia mano sobrevivía unido a la parte inferior de su extremidad inferior. A pesar de lo impactante de la imagen visual, la estrategia médica funcionó a la perfección: el flujo de sangre mantuvo los tejidos nutridos y evitó cualquier tipo de necrosis.
Una vez que los tejidos de la mano sanaron y los vasos sanguíneos recuperaron la firmeza adecuada, los profesionales volvieron a intervenirlo quirúrgicamente. En una compleja operación que se extendió por más de nueve horas, los cirujanos desengancharon la extremidad del pie y la reinsertaron exitosamente en su ubicación original.
Finalmente el paciente logró recuperar de manera progresiva la movilidad de sus dedos, dejando atrás una de las anécdotas quirúrgicas más impactantes registradas en los últimos años.
En pocas palabras
- Accidente laboral: trabajador perdió una mano y se la reimplantaron tras meses de tratamiento.
- Innovación médica: cirujanos la injertaron en el tobillo para mantenerla viva hasta la recuperación del brazo.
- Recuperación exitosa: la mano fue reinsertada en su lugar original logrando recuperar movilidad.