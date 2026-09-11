Perdió la mano en un accidente de trabajo y se la pegaron en el tobillo para salvarla

Ante la posibilidad inminente de perder las manos de forma definitiva, el equipo de cirujanos tomó una decisión completamente insólita: para mantener la mano amputada con vida mientras el brazo dañado se recuperaba de las infecciones y traumatismos, debían injertarla temporalmente en otra parte del cuerpo.

Finalmente, el paciente logró recuperarse.

Fue así como los especialistas fijaron la mano justo por encima del tobillo del paciente, conectando los vasos sanguíneos de la pierna a la mano para asegurarle una corriente constante de sangre y oxígeno.

Un mes con la mano pegada al pie

Durante casi cuatro semanas, Xiao Wei debió permanecer en cama observando cómo su propia mano sobrevivía unido a la parte inferior de su extremidad inferior. A pesar de lo impactante de la imagen visual, la estrategia médica funcionó a la perfección: el flujo de sangre mantuvo los tejidos nutridos y evitó cualquier tipo de necrosis.

Una vez que los tejidos de la mano sanaron y los vasos sanguíneos recuperaron la firmeza adecuada, los profesionales volvieron a intervenirlo quirúrgicamente. En una compleja operación que se extendió por más de nueve horas, los cirujanos desengancharon la extremidad del pie y la reinsertaron exitosamente en su ubicación original.

Finalmente el paciente logró recuperar de manera progresiva la movilidad de sus dedos, dejando atrás una de las anécdotas quirúrgicas más impactantes registradas en los últimos años.