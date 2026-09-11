Clara, la adolescente que murió tras un accidente en Junín, había tenido en febrero su fiesta de 15 soñada

Clara Glenon en su fiesta de 15 años. Redes sociales (captura de video)

Fue una noche inolvidable que quedó registrada en fotos y videos.

Ahora esas imágenes tienen para la familia un significado diferente. Clara murió este viernes a la madrugada. Peleó por su vida, pero no alcanzó.

Entre las imágenes que quedaron de aquellos 15 aparece la adolescente disfrutando de una celebración que había esperado y que sus padres habían preparado para ella. También quedaron fotografías de otros momentos de su vida: cuando era más chica y practicaba danza, durante paseos y vacaciones familiares y junto a sus padres y sus hermanos. Son recuerdos de una vida que, a los 15 años, todavía estaba llena de planes.

Una fiesta soñada para Clarita

La celebración se realizó en febrero de 2026, en un conocido salón de eventos de Junín. Clara estuvo acompañada por sus amigas y por su familia, en una jornada que había sido preparada especialmente para festejar sus 15 años.

Un video publicado por el salón en sus redes sociales permite ver parte de aquella celebración. Las imágenes muestran a Clara en una noche que para ella y para su familia quedó asociada a uno de los momentos más esperados de su adolescencia.

Clara es su anhelada fiesta de 15 años, con sus amigas. Redes sociales (Captura de video)

La fiesta fue organizada entre su papá y su mamá, quienes buscaron que su hija pudiera disfrutar de la celebración que había imaginado. Sus amigas también fueron parte de la jornada y quedaron en esos registros que hoy forman parte de los recuerdos de la adolescente.

Clara era, además, una estudiante de tercer año del Colegio Presbítero Constantino Spagnolo de Junín. En su vida cotidiana estaban la escuela, sus amigas, su familia y las actividades que había realizado desde chica.

Practicaba danza y le gustaban los disfraces y paseos

Las fotografías de su infancia muestran otra parte de la historia de Clarita. Cuando era pequeña practicaba danza y algunas de esas imágenes permiten ver uno de los intereses que tuvo durante esos años.

Las distintas actividades que le gustaba practicar a Clara de más pequeña. Imágenes: redes sociales

Con el paso del tiempo, fueron cambiando sus actividades y creciendo sus vínculos. Clara compartía con sus padres y sus dos hermanos menores y, según las imágenes que conserva su familia, también disfrutaba de los paseos y las vacaciones juntos.

De pequeña, Clara con su mamá Eli, su papá Diego y sus hermanos. Redes sociales

A los 15 años, su vida transcurría entre la escuela, sus amigas y su familia. La fiesta de febrero había sido uno de esos acontecimientos que quedan como una marca de una etapa de crecimiento y que ahora se transformó en uno de los recuerdos más recientes que tienen sus seres queridos.

El conductor que atropelló a Clara tiene 72 años

El jueves 10 de septiembre, minutos antes de las 14, Clara fue atropellada en la intersección de la avenida Mitre y la calle González, en Junín.

La adolescente fue embestida por una camioneta Fiat Toro de color negro, conducida por un hombre de 72 años. Después del accidente, fue asistida y, debido a la gravedad de su estado, se activó un operativo para trasladarla de urgencia al Hospital Central de Mendoza.

El traslado sanitario se realizó en el helicóptero policial Halcón 3. Durante el vuelo, Clara recibió asistencia médica permanente y llegó al hospital de Ciudad en estado crítico.

La investigación del accidente

Clara era una adolescente muy querida en su colegio, Presbítero Spagnolo, de Junín. Foto: redes sociales

Clara permaneció internada en el Hospital Central hasta la madrugada de este viernes. Alrededor de las 5 murió como consecuencia de la gravedad de las heridas que había sufrido en el accidente.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que deberá determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.

El conductor de la camioneta declaró que circulaba por avenida Mitre y que estaba detenido ante un semáforo. Según su relato, cuando reinició la marcha no advirtió la presencia de la adolescente.

Muestras de dolor en las redes sociales tras conocerse la muerte de Clarita.

Un testigo presencial, en tanto, declaró haber visto a Clara cruzando la avenida en el momento en que se produjo el impacto. Estos testimonios, junto con las demás medidas incorporadas a la investigación, serán analizados para establecer cómo ocurrió el accidente.

Mientras avanza la causa, para la familia de Clara quedan las imágenes de esos 15 años que pudo celebrar en febrero, las fotografías de cuando era niña, los recuerdos de los viajes y los momentos compartidos.

También quedan las imágenes de una adolescente que, hasta hace apenas unos días, seguía haciendo su vida entre la escuela, sus amigas y las personas que quería.