Clara Glenon, la adolescente de 15 años que murió este viernes por las heridas que sufrió tras ser atropellada por el conductor de una camioneta en Junín, había logrado cumplir un sueño. En febrero pasado, sus padres, Diego Glenon, trabajador de OSEP, y Elizabeth Gómez -una querida docente del departamento- le habían organizado su fiesta de 15 años.
Clara, la adolescente que murió tras un accidente en Junín, había tenido en febrero su fiesta de 15 soñada
Clarita tenía 15 años recién cumplidos, iba a tercer año de la secundaria y tenía dos hermanitos menores. Afecto y tristeza en las redes sociales por su muerte
Tal y como a veces las imaginan muchas chicas desde que son pequeñas.
Un baile soñado, un vestido de cuentos, sus amigas, sus hermanitos y el resto de la gente que la aman estuvieron allí, celebrando con ella.
Fue una noche inolvidable que quedó registrada en fotos y videos.
Ahora esas imágenes tienen para la familia un significado diferente. Clara murió este viernes a la madrugada. Peleó por su vida, pero no alcanzó.
Entre las imágenes que quedaron de aquellos 15 aparece la adolescente disfrutando de una celebración que había esperado y que sus padres habían preparado para ella. También quedaron fotografías de otros momentos de su vida: cuando era más chica y practicaba danza, durante paseos y vacaciones familiares y junto a sus padres y sus hermanos. Son recuerdos de una vida que, a los 15 años, todavía estaba llena de planes.
Una fiesta soñada para Clarita
La celebración se realizó en febrero de 2026, en un conocido salón de eventos de Junín. Clara estuvo acompañada por sus amigas y por su familia, en una jornada que había sido preparada especialmente para festejar sus 15 años.
Un video publicado por el salón en sus redes sociales permite ver parte de aquella celebración. Las imágenes muestran a Clara en una noche que para ella y para su familia quedó asociada a uno de los momentos más esperados de su adolescencia.
La fiesta fue organizada entre su papá y su mamá, quienes buscaron que su hija pudiera disfrutar de la celebración que había imaginado. Sus amigas también fueron parte de la jornada y quedaron en esos registros que hoy forman parte de los recuerdos de la adolescente.
Clara era, además, una estudiante de tercer año del Colegio Presbítero Constantino Spagnolo de Junín. En su vida cotidiana estaban la escuela, sus amigas, su familia y las actividades que había realizado desde chica.
Practicaba danza y le gustaban los disfraces y paseos
Las fotografías de su infancia muestran otra parte de la historia de Clarita. Cuando era pequeña practicaba danza y algunas de esas imágenes permiten ver uno de los intereses que tuvo durante esos años.
Con el paso del tiempo, fueron cambiando sus actividades y creciendo sus vínculos. Clara compartía con sus padres y sus dos hermanos menores y, según las imágenes que conserva su familia, también disfrutaba de los paseos y las vacaciones juntos.
A los 15 años, su vida transcurría entre la escuela, sus amigas y su familia. La fiesta de febrero había sido uno de esos acontecimientos que quedan como una marca de una etapa de crecimiento y que ahora se transformó en uno de los recuerdos más recientes que tienen sus seres queridos.
El conductor que atropelló a Clara tiene 72 años
El jueves 10 de septiembre, minutos antes de las 14, Clara fue atropellada en la intersección de la avenida Mitre y la calle González, en Junín.
La adolescente fue embestida por una camioneta Fiat Toro de color negro, conducida por un hombre de 72 años. Después del accidente, fue asistida y, debido a la gravedad de su estado, se activó un operativo para trasladarla de urgencia al Hospital Central de Mendoza.
El traslado sanitario se realizó en el helicóptero policial Halcón 3. Durante el vuelo, Clara recibió asistencia médica permanente y llegó al hospital de Ciudad en estado crítico.
La investigación del accidente
Clara permaneció internada en el Hospital Central hasta la madrugada de este viernes. Alrededor de las 5 murió como consecuencia de la gravedad de las heridas que había sufrido en el accidente.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que deberá determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.
El conductor de la camioneta declaró que circulaba por avenida Mitre y que estaba detenido ante un semáforo. Según su relato, cuando reinició la marcha no advirtió la presencia de la adolescente.
Un testigo presencial, en tanto, declaró haber visto a Clara cruzando la avenida en el momento en que se produjo el impacto. Estos testimonios, junto con las demás medidas incorporadas a la investigación, serán analizados para establecer cómo ocurrió el accidente.
Mientras avanza la causa, para la familia de Clara quedan las imágenes de esos 15 años que pudo celebrar en febrero, las fotografías de cuando era niña, los recuerdos de los viajes y los momentos compartidos.
También quedan las imágenes de una adolescente que, hasta hace apenas unos días, seguía haciendo su vida entre la escuela, sus amigas y las personas que quería.
En pocas palabras
- Adolescente de 15 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Junín.
- La joven había celebrado su fiesta de 15 en febrero, un evento soñado.
- La investigación busca determinar las circunstancias del accidente y las responsabilidades.