Una adolescente sufrió graves heridas este jueves al ser atropellada por una camioneta. El accidente de tránsito ocurrió minutos antes de las 14 en el departamento de Junín.
Una chica de 15 años sufrió graves heridas al ser atropellada por una camioneta en Junín
Un hombre de 72 años impactó con su camioneta contra la adolescente, que sufrió traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento
La chica tiene 15 años y fue trasladada de inmediato al hospital Perrupato de San Martín y luego, frente la complicada situación de salud en que quedó, la derivaron al Hospital Central por medio del helicóptero Halcón.
El informe del Ministerio de Seguridad dio cuenta de que a las 13.42 se tomó conocimiento del hecho en el que una camioneta atropelló a una menor de edad que quedó tendida en el piso.
El vehículo es una Fiat Toro, y era conducida por un hombre de 72 años. Fue él mismo, quien relató a los policías que circulaba por avenida Mitre de Junín, de este a oeste y se detuvo en la intersección con calle González.
Al reanudar la marcha, tras ser habilitado por el semáforo, colisionó a la chica, a quien no vio, según contó. Un testigo que estaba en la zona dijo que vio a la menor cuando cruzaba la avenida Mitre, de norte a sur y fue embestida.
En pocas palabras
- Adolescente atropellada: una joven de 15 años sufrió graves heridas tras ser embestida por una camioneta en Junín.
- Traslado urgente: la víctima, con traumatismo de cráneo, fue derivada al Hospital Central vía helicóptero.
- Circunstancias del hecho: el conductor de 72 años afirmó no haber visto a la menor al reanudar la marcha.