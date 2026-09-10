Una chica de 15 años sufrió graves heridas al ser atropellada por una camioneta en Junín

La chica tiene 15 años y fue trasladada de inmediato al hospital Perrupato de San Martín y luego, frente la complicada situación de salud en que quedó, la derivaron al Hospital Central por medio del helicóptero Halcón.

La adolescente quedó internada en el Hospital Central. Foto: archivo

El informe del Ministerio de Seguridad dio cuenta de que a las 13.42 se tomó conocimiento del hecho en el que una camioneta atropelló a una menor de edad que quedó tendida en el piso.