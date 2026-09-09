Un niño de un año murió ahogado en una pileta en San Rafael

La urgencia del traslado no alcanzó para salvarle la vida. Cuando llegaron a la guardia, los médicos constataron que el niño había fallecido.

La calle Sueta al 4.000 donde se ahogó el niño de 1 año, oriundo de San Rafael. Foto: Google maps

Investigan las circunstancias en las que murió el niño

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la muerte se produjo por ahogamiento. La situación que llevó al niño a salir del interior de la vivienda y caer a la pileta es materia de investigación.

El caso quedó bajo intervención de las autoridades judiciales y policiales, quienes deberán determinar cómo ocurrió el hecho.

Un caso similar ocurrió en Ugarteche en febrero de 2025

El 6 de febrero de 2025, un niño de 1 año murió luego de caer a una pileta de unos 70 centímetros de profundidad en una vivienda del barrio Sol de Mi Tierra, en Ugarteche. Según relató su madre, el pequeño estaba al cuidado de un hermano de 14 años cuando se le cayó un juguete al agua e intentó recuperarlo.

Otro de sus hermanos, de 8 años, advirtió lo ocurrido y dio aviso para que lo sacaran de la pileta. El bebé fue trasladado de urgencia al Centro de Salud N° 39, donde los médicos y enfermeros realizaron maniobras de reanimación durante casi una hora, pero no pudieron salvarlo.

La Policía Científica realizó los peritajes en la vivienda.