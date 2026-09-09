Un niño de apenas un año murió ahogado este miércoles luego de caer a una pileta de natación en una vivienda ubicada sobre calle Sueta al 4000, en San Rafael.
Un niño de un año murió ahogado en una pileta en San Rafael
El pequeño fue trasladado al Hospital Schestakow pero no pudieron salvarlo. Se había alejado de la vivienda para ir hacia el jardín
El pequeño se había alejado del interior de la casa por circunstancias que ahora son investigadas. Su madre advirtió que había caído al agua, lo rescató y comenzó a pedir ayuda desesperadamente.
El rescate y el traslado al hospital de San Rafael
Ante los gritos de auxilio de la mujer, un vecino acudió a la vivienda para asistirla. Entre ambos intentaron auxiliar al nene y el hombre decidió trasladarlo en su vehículo particular hasta el hospital Schestakow.
La urgencia del traslado no alcanzó para salvarle la vida. Cuando llegaron a la guardia, los médicos constataron que el niño había fallecido.
Investigan las circunstancias en las que murió el niño
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la muerte se produjo por ahogamiento. La situación que llevó al niño a salir del interior de la vivienda y caer a la pileta es materia de investigación.
El caso quedó bajo intervención de las autoridades judiciales y policiales, quienes deberán determinar cómo ocurrió el hecho.
Un caso similar ocurrió en Ugarteche en febrero de 2025
El 6 de febrero de 2025, un niño de 1 año murió luego de caer a una pileta de unos 70 centímetros de profundidad en una vivienda del barrio Sol de Mi Tierra, en Ugarteche. Según relató su madre, el pequeño estaba al cuidado de un hermano de 14 años cuando se le cayó un juguete al agua e intentó recuperarlo.
Otro de sus hermanos, de 8 años, advirtió lo ocurrido y dio aviso para que lo sacaran de la pileta. El bebé fue trasladado de urgencia al Centro de Salud N° 39, donde los médicos y enfermeros realizaron maniobras de reanimación durante casi una hora, pero no pudieron salvarlo.
La Policía Científica realizó los peritajes en la vivienda.
En pocas palabras
- Niño murió ahogado: un nene de un año falleció tras caer a una pileta en San Rafael.
- Rescate fallido: a pesar del traslado al hospital y las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.
- Investigación en curso: se analizan las circunstancias por las cuales el niño salió de la vivienda y cayó al agua.