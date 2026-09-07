Por la muerte de un niño, imputaron a 2 coordinadores de la escuela de verano del club Marista

En mayo último, los padres del pequeño promovieron la sanción de una ley provincial para garantizar que las escuelas de verano sean seguras y controladas. "Para que no vuelva a ocurrir lo de nuestro hijo", explicó la mujer.

El caso del niño ahogado en la escuela de verano del club Marista está a cargo de la fiscal Andrea Lazo, de Homicidios.

Son 6 imputados por el homicidio culposo en la escuela de verano

Los 2 nuevos imputados por el delito de homicidio culposo (no intencional) fueron notificados durante la tarde de este lunes por la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo. Asistieron personalmente con sus abogados defensores al Polo Judicial.

Se les atribuyó la comisión de este delito porque eran garantes de la integridad y responsables de los deberes de cuidado de los chicos que asistían a la escuela de verano que funcionó en el club Marista, en Luján.

Imprudencia y negligencia motivaron, según la Fiscalía, la aplicación de esta calificación penal, que es excarcelable y prevé penas de prisión no efectivas sino en suspenso.

El club Marista de Luján, donde funcionaba la escuela de verano en la que sucedió la tragedia por ahogamiento en 2025.

Puntualmente, la fiscal consideró que las actividades acuáticas para los más chicos en la escuela de verano fueron altamente peligrosas.

Esto, por haber sido programadas y realizadas en piletas demasiado profundas respecto de la estatura y condiciones de desarrollo físico y preparación de esos menores de edad, entre los que estaba Faustino.