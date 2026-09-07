La Fiscalía de Homicidios imputó por el delito de homicidio culposo a 2 personas más por la muerte de un niño de 4 años en la escuela de verano del club Marista Rugby de Luján, el 5 de febrero de 2025 durante la mañana.
Por la muerte de un niño, imputaron a 2 coordinadores de la escuela de verano del club Marista
La Fiscalía de Homicidios elevó a 6 la cantidad de imputados por la tragedia de Faustino Díaz Crimi, de 4 años, ocurrida en febrero de 2025
Un año y siete meses después de la tragedia por ahogamiento del niño Faustino Díaz Crimi, ya son 6 las personas imputadas por el Ministerio Público Fiscal y avanza la investigación, ya en la última etapa.
A los 3 profesores y al encargado de la pileta de la escuela de verano del club Marista que habían sido imputados pocas semanas después de los hechos, se sumaron ahora los 2 coordinadores generales de las actividades, que eran parte de una empresa privada.
En mayo último, los padres del pequeño promovieron la sanción de una ley provincial para garantizar que las escuelas de verano sean seguras y controladas. "Para que no vuelva a ocurrir lo de nuestro hijo", explicó la mujer.
Son 6 imputados por el homicidio culposo en la escuela de verano
Los 2 nuevos imputados por el delito de homicidio culposo (no intencional) fueron notificados durante la tarde de este lunes por la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo. Asistieron personalmente con sus abogados defensores al Polo Judicial.
Se les atribuyó la comisión de este delito porque eran garantes de la integridad y responsables de los deberes de cuidado de los chicos que asistían a la escuela de verano que funcionó en el club Marista, en Luján.
Imprudencia y negligencia motivaron, según la Fiscalía, la aplicación de esta calificación penal, que es excarcelable y prevé penas de prisión no efectivas sino en suspenso.
Puntualmente, la fiscal consideró que las actividades acuáticas para los más chicos en la escuela de verano fueron altamente peligrosas.
Esto, por haber sido programadas y realizadas en piletas demasiado profundas respecto de la estatura y condiciones de desarrollo físico y preparación de esos menores de edad, entre los que estaba Faustino.
En pocas palabras
- Imputaron a dos coordinadores generales por la muerte de un niño de 4 años en la escuela de verano del club Marista Rugby, sumando 6 imputados.
- La tragedia de Faustino Díaz Crimi ocurrió el 5 de febrero de 2025 por ahogamiento en la pileta de la escuela de verano.
- Se les atribuyó homicidio culposo por negligencia en la organización de actividades acuáticas para niños pequeños en piletas muy profundas.