Por la muerte del niño ahogado en el club, la escuela de verano de Marista cerró la temporada

comunicado marista ok.jfif

La Justicia aportará a su equipo de atención de Víctimas para contener a los allegados

En un comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal, además de anunciar que el fiscal Gustavo Pirrello está abocado a la investigación del caso del niño ahogado y que hasta que no se realice un exhaustivo informe de la autopsia no darán adelantos sobre la causa de muerte de Faustino Díaz Crimi. Lo que sumaron es que el equipo de Atención a Victimas, integrado por profesionales de la salud mental, actuará para contener no sólo a los padres y familiares del niño, sino además a los allegados que necesiten atención.

Esto implica también abrir el espacio a las personas que se hayan sentido afectadas por la tragedia del niño en Marista, como los padres y madres de los otros niños que asistían a la escuela de verano.

Cómo ocurrió la tragedia en el Marista Rugby Club

En la mañana de este miércoles 5 de febrero, cerca de las 11, el niño de cuatro años se encontraba cerca de la pileta del Marista Rugby Club y al parecer, se habría golpeado en la cabeza y tragado agua. Tras un llamado a la ambulancia, que acudió a los pocos minutos, se le practicaron maniobras de resucitación, que se extendieron por una hora. Pero el resultado fue negativo. El cuerpo del niño fue retirado cerca de las 12.30 de las instalaciones del club, en Luján de Cuyo.