Una mujer de 65 años que iba en bicicleta murió tras ser atropellada por una camioneta

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles 466 y 19. De acuerdo con el informe policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Liliana Delgado, de 65 años.

Tras el impacto, la mujer quedó inconsciente y debió ser asistida por médicos del SAME.

Al lugar arribó la ambulancia SAME N° 04, y el médico a cargo asistió a Delgado, que luego fue trasladada al Hospital de Gonnet.

Minutos más tarde, se informó que la mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

El vehículo involucrado fue una Renault Captur gris, patente AE229NL, conducida por Adriana Analía Samus, de 64 años, quien resultó ilesa.

Tras el hecho, la policía preservó la escena para permitir la realización de pericias, que buscarán determinar la mecánica del hecho.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a disposición de la UFI N° 10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone.

Fuente: noticiasargentinas.com