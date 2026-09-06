Una trágica colisión en la localidad de City Bell se cobró la vida de una mujer de 65 años. El hecho ocurrió cuando la víctima, que se desplazaba a bordo de una bicicleta, colisionó por motivos que aún se intentan esclarecer contra una camioneta.
Una mujer de 65 años que iba en bicicleta murió tras ser atropellada por una camioneta
Una mujer de 65 años que viajaba en bicicleta falleció luego de ser atropellada por una camioneta
A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, se constató el deceso de la ciclista en el lugar del siniestro.
La víctima circulaba en bicicleta cuando, por causas que son materia de investigación, fue embestida por una camioneta Renault Captur. El hecho sucedio en la ciudad platense de City Bell.
El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles 466 y 19. De acuerdo con el informe policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Liliana Delgado, de 65 años.
Tras el impacto, la mujer quedó inconsciente y debió ser asistida por médicos del SAME.
Al lugar arribó la ambulancia SAME N° 04, y el médico a cargo asistió a Delgado, que luego fue trasladada al Hospital de Gonnet.
Minutos más tarde, se informó que la mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.
El vehículo involucrado fue una Renault Captur gris, patente AE229NL, conducida por Adriana Analía Samus, de 64 años, quien resultó ilesa.
Tras el hecho, la policía preservó la escena para permitir la realización de pericias, que buscarán determinar la mecánica del hecho.
La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a disposición de la UFI N° 10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Tragedia en City Bell: una mujer de 65 años falleció tras ser atropellada por una camioneta.
- Circunstancias del siniestro: la víctima circulaba en bicicleta cuando colisionó con el vehículo.
- Investigación en curso: la policía trabaja para esclarecer las causas del fatal accidente.