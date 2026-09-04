Infidelidad en vivo: una mujer se durmió en una videollamada con su esposo y la cámara mostró lo prohibido

Infidelidad: la mujer fue descubierta

Durante la conversación, la mujer, visiblemente cansada por la jornada de trabajo, terminó quedándose dormida. Sin embargo, cometió un error letal: no cortó la comunicación y dejó la cámara encendida.

Pocos minutos después, la pantalla reveló una escena devastadora para el esposo: otro hombre ingresó a la habitación, quedando registrado en tiempo real mientras el marido observaba atónito desde el otro lado de la línea.

Polémica por la infidelidad

La historia de infidelidad no tardó en difundirse en plataformas como Instagram y TikTok, donde los usuarios manifestaron su asombro e indignación ante la frialdad del hecho.

“Si la amas, podrías fingir que no viste nada y enfrentarla después, pero el video es una prueba contundente”, reflexionó un internauta.

Además, la gente le apuntó a la confianza en sus comentarios: “No sé si podría volver a verla igual después de esto”.

“¿Qué tipo de persona se acuesta con alguien que sabe que está en videollamada con su esposo?”, cuestionó otra persona.