Construida con residuos, cubiertas y latas: la historia de la primera escuela sustentable de Argentina

El proceso de construcción contó con más de 200 voluntarios. Se siguió el método "nave a tierra" para desarrollar la estructura con vistas y galerías que permiten el ingreso de luz. El arquitecto Michael Reynolds estuvo a cargo del proyecto.

La escuela sustentable está fabricada con más de 25 toneladas de residuos, como cubiertas de autos, botellas de vidrio, latas de aluminio, plásticos, cartón y materiales de obras tradicionales para las partes más firmes de la estructura.

Foto de argentina.gob.ar.

¿Por qué la escuela es autosustentable? Su historia de de construcción ya deja al descubierto su sustentabilidad, desde el principio y con materiales que se iban a transformar en desechos.

Además, la escuela funciona con una red de energía fotovoltaica de paneles solares que abastecen el consumo eléctrico de todo el establecimiento.

La escuela está pensada y construida de manera tal que no necesita de aire acondicionado ni calefacción convencional. Tiene un acondicionamiento térmico pasivo que mantiene la temperatura interior entre 18°C y 25°C durante todo el año.

Como si fuera poco, la escuela tiene un sistema de recolección de agua de lluvia en los techos, que se utiliza para riego interno o riego de huertas o para la producción de productos orgánicos.

Cómo funciona la primera escuela sustentable de Argentina

Fue la primera escuela autosustentable de Argentina y la segunda de Latinoamérica en el momento que se creó.

No solo alberga a estudiantes, sino que también funciona como un espacio peadgogico en la localidad y como un ejemplo de sustentabilidad.

La escuela proporciona talleres y actividades a la comunidad.

La escuela proporciona talleres, visitas guiadas que realizan los estudiantes de grados superiores y lanzan constantemente propuestas e iniciativas ambientales abiertas a la comunidad.