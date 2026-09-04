Construida con residuos, cubiertas y latas: la historia de la primera escuela sustentable de Argentina

La Escuela Primaria N.º 12, está en el balneario de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Fusiona educación y conciencia ambiental en una oferta de actividades sustentables dentro de la escuela, con los estudiantes y abiertas al público.
Cuál es la historia de la escuela sustentable de Mar Chiquita
Entre marzo y abril del 2018, la escuela autosustentable de Mar Chiquita comenzó y finalizó su construcción. El proyecto nació de una iniciativa de la ONG uruguaya Tagma en conjunto con la ONG argentina Amartya, el municipio de Mar Chiquita y el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El proceso de construcción contó con más de 200 voluntarios. Se siguió el método "nave a tierra" para desarrollar la estructura con vistas y galerías que permiten el ingreso de luz. El arquitecto Michael Reynolds estuvo a cargo del proyecto.
La escuela sustentable está fabricada con más de 25 toneladas de residuos, como cubiertas de autos, botellas de vidrio, latas de aluminio, plásticos, cartón y materiales de obras tradicionales para las partes más firmes de la estructura.
¿Por qué la escuela es autosustentable? Su historia de de construcción ya deja al descubierto su sustentabilidad, desde el principio y con materiales que se iban a transformar en desechos.
Además, la escuela funciona con una red de energía fotovoltaica de paneles solares que abastecen el consumo eléctrico de todo el establecimiento.
La escuela está pensada y construida de manera tal que no necesita de aire acondicionado ni calefacción convencional. Tiene un acondicionamiento térmico pasivo que mantiene la temperatura interior entre 18°C y 25°C durante todo el año.
Como si fuera poco, la escuela tiene un sistema de recolección de agua de lluvia en los techos, que se utiliza para riego interno o riego de huertas o para la producción de productos orgánicos.
Cómo funciona la primera escuela sustentable de Argentina
Fue la primera escuela autosustentable de Argentina y la segunda de Latinoamérica en el momento que se creó.
No solo alberga a estudiantes, sino que también funciona como un espacio peadgogico en la localidad y como un ejemplo de sustentabilidad.
La escuela proporciona talleres, visitas guiadas que realizan los estudiantes de grados superiores y lanzan constantemente propuestas e iniciativas ambientales abiertas a la comunidad.
En pocas palabras
- Escuela autosustentable: La Escuela Primaria N.º 12 en Mar Chiquita funciona 100% con energía fotovoltaica y acondicionamiento térmico pasivo.
- Construcción innovadora: Se edificó en 45 días con más de 25 toneladas de residuos, incluyendo cubiertas, botellas y latas.
- Proyecto ambiental: La iniciativa busca fusionar educación y conciencia ambiental, ofreciendo talleres y actividades comunitarias.