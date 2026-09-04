Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Europa: requisitos y cómo presentarse

A cambio de estas tareas, los voluntarios reciben hospedaje gratuito en un dormitorio compartido equipado con baño privado, estufa y cocina común, además de la alimentación diaria garantizada durante toda la estancia.

La convocatoria no exige títulos universitarios ni trayectoria previa en el rubro gastronómico o canadiense. No obstante, los organizadores detallan una serie de condiciones indispensables:

Manejo de idioma: es obligatorio contar con un nivel de inglés fluido para comunicarse con los visitantes. Hablar irlandés suma puntos, aunque no es excluyente.

es obligatorio contar con un nivel de inglés fluido para comunicarse con los visitantes. Hablar irlandés suma puntos, aunque no es excluyente. Documentación: en caso de no poseer ciudadanía de la Unión Europea, es necesario contar con un visado de trabajo válido.

en caso de no poseer ciudadanía de la Unión Europea, es necesario contar con un visado de trabajo válido. Perfil: buscan personas proactivas, con vocación de servicio, buena predisposición para el trato con turistas y capacidad de adaptabilidad a la vida en la naturaleza.

Si tienes capacidad para adaptarte en la naturaleza, esta oportunidad es para ti.

Aspectos a tener en cuenta antes de aplicar

Si bien la propuesta de vivir en un entorno paradisíaco de Europa atrae miles de solicitudes en cada edición, es importante contemplar ciertos detalles prácticos:

Los pasajes y gastos de traslado hacia la isla corren por cuenta de cada postulante.

corren por cuenta de cada postulante. Los artículos de higiene personal y consumos particulares no están cubiertos por la organización.

La zona no dispone de tiendas ni garantiza cobertura constante de telefonía móvil, dependiendo además de las condiciones climáticas del mar para los traslados en embarcación.

Quienes deseen postularse como voluntarios deben ingresar a la página web oficial de empleo de Great Blasket Island, donde en cada temporada se habilita el formulario de inscripción y la casilla de correo oficial para enviar el currículum.