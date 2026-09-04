Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Europa: requisitos y cómo presentarse

La idea de instalarse un tiempo en el viejo continente sin pagar alquiler suele parecer imposible. Sin embargo, año tras año se abre una oportunidad única para instalarse durante varios meses en una pintoresca isla de Europa a cambio de realizar tareas de mantenimiento y atención al público, con hospedaje y comida completamente cubiertos.
Se trata de Great Blasket Island, un islote virgen ubicado en el condado de Kerry, al oeste de Irlanda, donde se buscan dos voluntarios para trabajar durante la temporada alta en Europa.
En qué consiste el trabajo en la isla de Europa
Los seleccionados deberán instalarse desde el 1 de abril hasta mediados de octubre en la isla. Durante esos seis meses, su labor principal consistirá en atender una pequeña cafetería y encargarse del mantenimiento y la limpieza de tres cabañas turísticas.
A cambio de estas tareas, los voluntarios reciben hospedaje gratuito en un dormitorio compartido equipado con baño privado, estufa y cocina común, además de la alimentación diaria garantizada durante toda la estancia.
La convocatoria no exige títulos universitarios ni trayectoria previa en el rubro gastronómico o canadiense. No obstante, los organizadores detallan una serie de condiciones indispensables:
- Manejo de idioma: es obligatorio contar con un nivel de inglés fluido para comunicarse con los visitantes. Hablar irlandés suma puntos, aunque no es excluyente.
- Documentación: en caso de no poseer ciudadanía de la Unión Europea, es necesario contar con un visado de trabajo válido.
- Perfil: buscan personas proactivas, con vocación de servicio, buena predisposición para el trato con turistas y capacidad de adaptabilidad a la vida en la naturaleza.
Aspectos a tener en cuenta antes de aplicar
Si bien la propuesta de vivir en un entorno paradisíaco de Europa atrae miles de solicitudes en cada edición, es importante contemplar ciertos detalles prácticos:
- Los pasajes y gastos de traslado hacia la isla corren por cuenta de cada postulante.
- Los artículos de higiene personal y consumos particulares no están cubiertos por la organización.
- La zona no dispone de tiendas ni garantiza cobertura constante de telefonía móvil, dependiendo además de las condiciones climáticas del mar para los traslados en embarcación.
Quienes deseen postularse como voluntarios deben ingresar a la página web oficial de empleo de Great Blasket Island, donde en cada temporada se habilita el formulario de inscripción y la casilla de correo oficial para enviar el currículum.
En pocas palabras
- Oportunidad única: buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Europa a cambio de tareas.
- Requisitos indispensables: inglés fluido y documentación migratoria válida si no se es ciudadano UE.
- Postulación: se deben presentar a través de la página web oficial de empleo de Great Blasket Island.