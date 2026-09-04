Por primera vez en casi 40 años, el ave martín pescador puso huevos en libertad y entusiasma la recuperación de su especie

El ave sihek es originario de la isla de Guam, en el Pacífico. En la década de 1940, los barcos militares introdujeron accidentalmente en la isla a la serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis). Al no tener depredadores naturales, esta especie invasora se multiplicó masivamente y devoró a casi todas las aves nativas de Guam.
Para 1988, el sihek había desaparecido por completo de la naturaleza y solo sobrevivieron unos 29 ejemplares bajo cuidado humano en zoológicos. Estos ejemplares sentaron las bases de un programa de cría que ha mantenido viva la especie durante los últimos 35 años, incluso después de que el sihek fuera declarado extinto en estado salvaje en 1988.
Luego de 40 años un ave crece en libertad en la isla de Guam
Debido a que Guam continúa plagada de serpientes, los científicos del Programa de Recuperación del Sihek, una alianza global que incluye al Zoológico de Cincinnati, la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) y The Nature Conservancy, idearon una estrategia para recuperar la especie. En septiembre de 2024, liberaron a un grupo de jóvenes de aves siheks criados en cautiverio en el Atolón Palmyra, un santuario ecológico protegido ubicado a unos 5.900 kilómetros de Guam y completamente libre de serpientes y otros depredadores.
El hallazgo de nidos con huevos demostró que las aves nacidas en zoológicos pudieron adaptarse a la vida en libertad. Los ejemplares aprendieron a cazar por sí solos en la selva, donde se alimentan de lagartijas, insectos y cangrejos. También lograron formar parejas monógamas, reclamar territorios y excavar sus propios nidos en troncos de árboles muertos.
¿Cuál es la situación de esta especie en 2026?
Este éxito de esta ave en el Atolón Palmyra funciona como un campo de entrenamiento para la especie. El objetivo final de los científicos es establecer allí una población estable que sirva como reserva y, una vez que logren controlar la plaga de serpientes en Guam, permitir que el sihek pueda regresar a su verdadero hogar.
En 2026, los nueve siheks originales liberados en la naturaleza completaron con éxito su período de adaptación y se encuentran en buenas condiciones en la isla. Alcanzar una supervivencia total después del primer año de liberación representa un hito extraordinario, ya que los científicos inicialmente proyectaban que solo el 50% de las aves criadas en cautiverio lograría sobrevivir en un entorno salvaje.
En pocas palabras
- Ave extinta: El sihek, originario de Guam, se declaró extinto en estado salvaje en 1988 debido a la introducción de serpientes arbóreas.
- Rescate exitoso: Más de 35 años después, ejemplares criados en cautiverio fueron liberados en el Atolón Palmyra, logrando reproducirse y sobrevivir en libertad.
- Futuro esperanzador: El Atolón Palmyra funciona como un santuario para la especie, con el objetivo de reintroducirla en Guam una vez controlada la plaga de serpientes.