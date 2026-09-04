Por primera vez en casi 40 años, el ave martín pescador puso huevos en libertad y entusiasma la recuperación de su especie

El hallazgo de nidos con huevos demostró que las aves nacidas en zoológicos pudieron adaptarse a la vida en libertad. Los ejemplares aprendieron a cazar por sí solos en la selva, donde se alimentan de lagartijas, insectos y cangrejos. También lograron formar parejas monógamas, reclamar territorios y excavar sus propios nidos en troncos de árboles muertos.

¿Cuál es la situación de esta especie en 2026?

Este éxito de esta ave en el Atolón Palmyra funciona como un campo de entrenamiento para la especie. El objetivo final de los científicos es establecer allí una población estable que sirva como reserva y, una vez que logren controlar la plaga de serpientes en Guam, permitir que el sihek pueda regresar a su verdadero hogar.

En 2026, los nueve siheks originales liberados en la naturaleza completaron con éxito su período de adaptación y se encuentran en buenas condiciones en la isla. Alcanzar una supervivencia total después del primer año de liberación representa un hito extraordinario, ya que los científicos inicialmente proyectaban que solo el 50% de las aves criadas en cautiverio lograría sobrevivir en un entorno salvaje.