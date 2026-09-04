Bono de ANSES: qué cambia en septiembre y cómo impacta en las jubilaciones

El nuevo piso de ingresos y el impacto de la inflación

El haber que verán depositado los jubilados de la mínima combina la suba porcentual de la movilidad y la permanencia de la ayuda económica fija:

Haber básico con aumento: el haber inicial se incrementa un 2,11% (reflejo de la inflación de julio), pasando a $428.633,20 .

el haber inicial se incrementa un (reflejo de la inflación de julio), pasando a . Bono de $70.000: la asignación extraordinaria se mantiene en el mismo valor nominal sin cambios de escala.

la asignación extraordinaria se mantiene en el mismo valor nominal sin cambios de escala. Monto total de bolsillo: al consolidar el haber base y el refuerzo, ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $498.633,20.

Cómo funciona la liquidación para quienes superan la mínima

Para los beneficiarios con haberes superiores a la escala inicial pero que no llegan al techo consolidado, la ANSES otorga un bono proporcional equivalente a la suma requerida para equiparar ese límite.