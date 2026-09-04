Bono de ANSES: qué cambia en septiembre y cómo impacta en las jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación correspondiente a septiembre de 2026 para todo el sistema previsional. Las acreditaciones del noveno mes del año incorporan un esquema de cobro reestructurado que combina la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la acreditación del bono extraordinario, modificando de forma directa el monto final percibido por los adultos mayores.
El nuevo piso de ingresos y el impacto de la inflación
El haber que verán depositado los jubilados de la mínima combina la suba porcentual de la movilidad y la permanencia de la ayuda económica fija:
- Haber básico con aumento: el haber inicial se incrementa un 2,11% (reflejo de la inflación de julio), pasando a $428.633,20.
- Bono de $70.000: la asignación extraordinaria se mantiene en el mismo valor nominal sin cambios de escala.
- Monto total de bolsillo: al consolidar el haber base y el refuerzo, ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $498.633,20.
Cómo funciona la liquidación para quienes superan la mínima
Para los beneficiarios con haberes superiores a la escala inicial pero que no llegan al techo consolidado, la ANSES otorga un bono proporcional equivalente a la suma requerida para equiparar ese límite.
Por ejemplo, si un titular percibe un haber básico reajustado de $450.000, el organismo le acreditará un plus de $48.633,20 para alcanzar la línea de contención unificada de $498.633,20. Quienes cuenten con ingresos de bolsillo iguales o mayores a ese valor no recibirán bono.
Cómo se hace para cobrar el bono
El cobro del plus económico no requiere gestiones presenciales ni solicitudes en la plataforma digital. La ANSES deposita el dinero del bono de forma automática en la misma cuenta bancaria, en el mismo recibo de sueldo y en la fecha de cobro asignada por la terminación del DNI para la jubilación habitual.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: El haber jubilatorio de septiembre suma un aumento del 2,11% y un bono de $70.000.
- Monto mínimo: Los jubilados de la mínima cobrarán un total de $498.633,20.
- Bono automático: El refuerzo se acredita sin trámites adicionales en la cuenta bancaria habitual.