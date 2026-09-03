Jubilación mínima de ANSES: cuál es el monto exacto de bolsillo que se cobra en septiembre 2026

El rol clave del bono de $70.000: ¿cuánto queda en mano?

La gran pregunta que surge en cada calendario de pagos es qué sucede con el bono previsional. El Gobierno nacional ratificó que esta ayuda extraordinaria de $70.000 continuará abonándose, aunque su valor se mantiene congelado ininterrumpidamente desde marzo de 2024.

Al sumar el haber base actualizado y este refuerzo económico, la jubilación mínima totaliza un monto de bolsillo de $498.633,20.

Un dato fundamental para quienes superan la mínima: no pierden el acceso a la ayuda. La normativa establece que reciben un bono proporcional y decreciente hasta alcanzar, exactamente, el tope de esos $498.633,20.

Radiografía de los montos: la escala de septiembre

Para tener un panorama claro de las liquidaciones, así quedan conformadas las distintas categorías del sistema de protección social con el aumento y el bono ya integrados:

Jubilación mínima: base de $428.633,20 + bono de $70.000 = $498.633,20

base de $428.633,20 + bono de $70.000 = Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): base de $342.906,55 + bono de $70.000 = $412.906,55

base de $342.906,55 + bono de $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC - Invalidez/Vejez): base de $300.043,23 + bono de $70.000 = $370.043,23

base de $300.043,23 + bono de $70.000 = Jubilación máxima: se eleva a $2.884.395,56 (este grupo, por su nivel de ingresos, no percibe el bono extraordinario).

Primeros pasos para solicitar el retiro en ANSES

Si estás próximo a cumplir la edad y los años de aportes requeridos, el trámite jubilatorio arranca desde la virtualidad antes de llegar a las oficinas.

El paso inicial es ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El punto crítico allí es revisar la pestaña de Trabajo > Consultar Historia Laboral. Si todo tu historial coincide con la realidad, estás listo para sacar el turno.

En caso de que detectes períodos no registrados, vas a necesitar recopilar documentación que respalde tu trayectoria: recibos de sueldo antiguos, certificaciones de servicios o comprobantes de la obra social. Con esos papeles y el formulario 6.18 (Solicitud de prestaciones previsionales) completo, ya podés agendar tu cita online y acercarte a la delegación más cercana con tu DNI original.