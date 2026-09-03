La llegada de septiembre de 2026 trae consigo una nueva actualización para los adultos mayores que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A partir del actual esquema de movilidad —que sigue de cerca el ritmo de los precios—, los beneficiarios notarán un impacto directo en la base de sus ingresos.
Jubilación mínima de ANSES: cuál es el monto exacto de bolsillo que se cobra en septiembre 2026
Con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, los adultos mayores percibirán un incremento del 2,11%. Sumado al bono extraordinario del Gobierno, te detallamos cuánto dinero real ingresará en las cuentas de los beneficiarios
El impacto de la inflación en el haber de cada jubilados
Para este noveno mes del año, el reajuste fijado por el organismo previsional es del 2,11%. Este porcentaje refleja de manera directa la inflación registrada por el INDEC durante julio (2,1%), tomando en cuenta los dos decimales para que la liquidación sea milimétricamente exacta.
De esta forma, el piso de las jubilaciones —sin contar ninguna suma extra— se establece oficialmente en $428.633,20.
El rol clave del bono de $70.000: ¿cuánto queda en mano?
La gran pregunta que surge en cada calendario de pagos es qué sucede con el bono previsional. El Gobierno nacional ratificó que esta ayuda extraordinaria de $70.000 continuará abonándose, aunque su valor se mantiene congelado ininterrumpidamente desde marzo de 2024.
Al sumar el haber base actualizado y este refuerzo económico, la jubilación mínima totaliza un monto de bolsillo de $498.633,20.
Un dato fundamental para quienes superan la mínima: no pierden el acceso a la ayuda. La normativa establece que reciben un bono proporcional y decreciente hasta alcanzar, exactamente, el tope de esos $498.633,20.
Radiografía de los montos: la escala de septiembre
Para tener un panorama claro de las liquidaciones, así quedan conformadas las distintas categorías del sistema de protección social con el aumento y el bono ya integrados:
- Jubilación mínima: base de $428.633,20 + bono de $70.000 = $498.633,20
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): base de $342.906,55 + bono de $70.000 = $412.906,55
- Pensiones No Contributivas (PNC - Invalidez/Vejez): base de $300.043,23 + bono de $70.000 = $370.043,23
- Jubilación máxima: se eleva a $2.884.395,56 (este grupo, por su nivel de ingresos, no percibe el bono extraordinario).
Primeros pasos para solicitar el retiro en ANSES
Si estás próximo a cumplir la edad y los años de aportes requeridos, el trámite jubilatorio arranca desde la virtualidad antes de llegar a las oficinas.
El paso inicial es ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El punto crítico allí es revisar la pestaña de Trabajo > Consultar Historia Laboral. Si todo tu historial coincide con la realidad, estás listo para sacar el turno.
En caso de que detectes períodos no registrados, vas a necesitar recopilar documentación que respalde tu trayectoria: recibos de sueldo antiguos, certificaciones de servicios o comprobantes de la obra social. Con esos papeles y el formulario 6.18 (Solicitud de prestaciones previsionales) completo, ya podés agendar tu cita online y acercarte a la delegación más cercana con tu DNI original.
En pocas palabras
- Monto de bolsillo: La jubilación mínima en septiembre de 2026 será de $498.633,20, sumando haber base y bono.
- Aumento: Los jubilados percibirán un incremento del 2,11% en su haber base debido a la nueva fórmula de movilidad.
- Trámite online: Para solicitar la jubilación, se recomienda revisar la historia laboral en Mi ANSES antes de sacar turno.