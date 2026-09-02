Calendario de jubilaciones de ANSES en septiembre: fechas de cobro confirmadas y montos con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados de todo el país correspondientes a septiembre de 2026. Las prestaciones del sector reciben este mes un incremento del 2,11%, en concordancia con la fórmula de movilidad atada a la inflación de julio difundida por el INDEC.
Escala previsional de septiembre: montos base, bono y total consolidado
La actualización ajusta los valores de las jubilaciones mínimas y máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):
- Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20
- PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
Calendario completo de pago a jubilados y pensionados por DNI
Las liquidaciones se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la categoría de la prestación:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo (y PUAM)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Para iniciar el trámite previsional en el organismo de la seguridad social se deben completar los siguientes pasos:
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Plataforma web: ingresar a la página oficial de ANSES en el apartado Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Control de historia laboral: seleccionar la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral para corroborar la registración de los aportes.
Documentación de respaldo: ante períodos faltantes, adjuntar certificaciones de servicio, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, junto con el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
Turno presencial: solicitar una cita presencial a través de la web para la sucursal deseada y acudir el día asignado con el DNI.
En pocas palabras
- ANSES publicó calendario: Jubilados y pensionados cobran en septiembre con aumento del 2,11% y bono de $70.000.
- Aumentos aplicados: Jubilación mínima llega a $498.633,20, PUAM a $412.906,55 y PNC a $370.043,23.
- Fechas de cobro: Se organizan por terminación de DNI y categoría de haber, desde el 8 hasta el 28 de septiembre.