Calendario de jubilaciones de ANSES en septiembre: fechas de cobro confirmadas y montos con aumento y bono

Escala previsional de septiembre: montos base, bono y total consolidado

La actualización ajusta los valores de las jubilaciones mínimas y máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):

Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20

$428.633,20 más el bono de $70.000: PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55

$342.906,55 más $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23

$300.043,23 más $70.000: Jubilación máxima: $2.884.395,56

Calendario completo de pago a jubilados y pensionados por DNI

Las liquidaciones se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la categoría de la prestación: