Un fotógrafo capta el canto del queltehue, el ave más territorial de América Latina

La publicación de Instagram detalla los motivos biológicos tras los llamados de advertencia. "Ante la presencia de personas, animales o posibles depredadores, comienza a emitir sus característicos gritos de alerta, que pueden escucharse a gran distancia", explicó.

"Y lo más interesante es que la alarma puede extenderse: cuando un queltehue detecta algo extraño, otros individuos cercanos pueden responder, provocando una verdadera cadena de llamados por todo el sector".

Comportamiento de un ave territorial

El texto en redes sociales concluye con un tono humorístico sobre la actitud del animal. "Además, es un ave muy territorial y protectora de sus nidos, que construye directamente en el suelo, por lo que permanece constantemente atenta a lo que ocurre a su alrededor. Así que sí… muy discreto y tranquilo el amigo", finalizó la publicación.

Durante la época de cría, que comienza a principios de julio, los ejemplares incrementan su agresividad. Atacan a los intrusos mediante vuelos rasantes en picada para proteger los huevos. Las crías nacen con un camuflaje perfecto para evadir a los depredadores del entorno.

View this post on Instagram

El plumaje del Vanellus chilensis combina tonos grises en la cabeza con un pecho negro. Una franja de plumas blancas separa ambas zonas del cuerpo, y el dorso presenta brillos parduzcos metálicos.

Las alas poseen espolones rojizos cerca del codo, utilizados para defender el espacio ocupado. Por su parte, el pico rojo con punta negra resalta junto al color intenso de las patas. La dieta se basa fundamentalmente en insectos, una característica beneficiosa para la agricultura regional.