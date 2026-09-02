Estafa: crearon un sacerdote sin piernas mediante IA y lanzaron una colecta para comprar prótesis

El periodista Felipe Zangari analizó las imágenes generadas por inteligencia artificial tras ser contactado por la familia del anciano. El especialista encontró fallos evidentes en la sincronización del video.

"La forma en que movía los labios no era normal", explicó Zangari. La operación fraudulenta incluyó a una anciana ficticia llamada Lourdes junto a un monaguillo inventado para darle mayor credibilidad a la historia.

El desvío de los fondos

Los creadores del engaño fijaron un plazo límite de cuatro meses para conseguir el dinero, argumentando una posible atrofia muscular del personaje. Las transferencias solidarias terminaban en una cuenta corporativa radicada en Florianópolis, registrada a nombre de Gestão Solidar Digital LTDA. El sitio web oficial de la colecta fue creado el mismo día del lanzamiento en la plataforma Facebook.

Una investigación posterior descubrió múltiples inconsistencias financieras en la estafa. Los pagos se vinculaban al documento de una jubilada del estado de Goiás, quien ignoraba por completo el uso de sus datos personales. Las empresas involucradas en las transacciones nunca respondieron a los pedidos de explicaciones sobre el dinero recaudado.