Quién es la argentina que cayó en una estafa amorosa y perdió casi $30 millones: creyó que tenía novio inglés

Por la estafa virtual la mujer perdió casi 30 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

La mujer decidió ayudarlo. Para reunir la suma solicitada, habría pedido créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias. Finalmente, transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., según informó el medio Uno.

El viaje, sin embargo, nunca ocurrió. Después de recibir el dinero, la persona que se hacía pasar por el británico desapareció y la mujer realizó la denuncia.

La investigación siguió el recorrido del dinero tras la estafa virtual

A partir de la denuncia, efectivos de la División Cibercrimen analizaron los movimientos vinculados con la transferencia y determinaron que el dinero había sido derivado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.

Alguien, falseando identidad, le robó a una argentina casi 30 millones de pesos. Tremendo. Imagen ilustrativa.

Con esa información, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Las Heras al 1000, de esa ciudad.

Durante el procedimiento, los investigadores notificaron a una mujer por el delito de estafa y secuestraron tres teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis para intentar obtener información que permita determinar quién estuvo detrás del engaño y cuál fue el destino del dinero.

Increíble, pero real.