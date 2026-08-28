Una mujer de 60 años fue víctima de una millonaria estafa en Entre Ríos luego de creer durante meses que mantenía una relación amorosa con un hombre británico que había conocido por Facebook. El engaño terminó con una transferencia de casi $30 millones y un allanamiento en Concordia, una muy conocida ciudad de aquella provincia.
Quién es la argentina que cayó en una estafa amorosa y perdió casi $30 millones: creyó que tenía novio inglés
Una mujer de 60 años transfirió una fortuna a un supuesto hombre del Reino Unido que nunca llegó. Había pedido prestado el dinero. Qué se sabe tras la estafa
Según relató la damnificada, todo comenzó en febrero de este año, cuando recibió un mensaje a través de Facebook de un hombre que dijo llamarse Michael Lawrence Williams y aseguró ser oriundo del Reino Unido. La comunicación continuó por WhatsApp, desde una línea con característica de ese país.
Con el paso de los meses, la relación virtual se habría afianzado y surgió la posibilidad de un encuentro presencial. El supuesto británico le manifestó que quería viajar hasta Paraná, pero aseguró que necesitaba una autorización y dinero para poder concretar el viaje.
La mujer decidió ayudarlo. Para reunir la suma solicitada, habría pedido créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias. Finalmente, transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., según informó el medio Uno.
El viaje, sin embargo, nunca ocurrió. Después de recibir el dinero, la persona que se hacía pasar por el británico desapareció y la mujer realizó la denuncia.
La investigación siguió el recorrido del dinero tras la estafa virtual
A partir de la denuncia, efectivos de la División Cibercrimen analizaron los movimientos vinculados con la transferencia y determinaron que el dinero había sido derivado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.
Con esa información, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Las Heras al 1000, de esa ciudad.
Durante el procedimiento, los investigadores notificaron a una mujer por el delito de estafa y secuestraron tres teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis para intentar obtener información que permita determinar quién estuvo detrás del engaño y cuál fue el destino del dinero.
Increíble, pero real.
En pocas palabras
- Estafa amorosa: mujer de 60 años transfirió $29.8 millones a supuesto novio británico.
- Investigación policial: allanaron una casa en Concordia y secuestraron tres celulares.
- Consecuencias: la víctima pidió créditos para reunir el dinero que nunca recuperó.