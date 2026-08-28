Un caso de extrema vulnerabilidad tuvo un desenlace de alivio gracias a la rápida alerta de los vecinos. Cuatro niños, todos hermanos y de corta edad (un niño de 2 años, dos niñas de 3 y otra de 4) fueron rescatados tras permanecer tres días encerrados y sin alimentos en la localidad de Villa Bonita, en Misiones.
Dónde están los niños abandonados y encerrados por su mamá: habían pasado tres sin comer
El repudiable hecho tuvo como protagonistas a cuatro niños que pasaron hambre al estar encerrados. Fueron rescatados justo a tiempo
El hecho sucedió en diciembre de 2025 y actualmente, los cuatro menores se encuentran a salvo, en perfecto estado de salud y bajo el cuidado de su tía, Mary Graciela R. , quien asumió la guarda y custodia responsable, luego de que la Justicia y los organismos de protección lo definieran de esa manera.
Niños en peligro: un llamado clave y la asistencia inmediata
En aquellos meses, la alerta de los vecinos movilizó al personal de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones hasta el inmueble ubicado sobre la calle Puerto Iguazú. Al ingresar, los efectivos constataron que los niños estaban solos desde el sábado por la tarde, momento en que la madre se habría ausentado del domicilio sin dejar rastros.
Al advertir el cuadro crítico y el hambre de los niños, los propios agentes adquirieron alimentos de primera necesidad en el lugar para brindarles contención de urgencia, junto al equipo interdisciplinario policial.
El resguardo con la familia y la causa judicial
En medio del despliegue en la zona, la policía logró contactar a la tía de los niños. La mujer se presentó en el lugar, manifestó desconocer la situación de abandono de persona en la que estaban sus sobrinos y se hizo cargo de ellos de inmediato. Hoy, los pequeños ya reciben la contención afectiva y alimentaria necesaria junto a su familiar.
Por su parte, el testimonio de los vecinos coincidió en que este tipo de situaciones con los menores, se habrían repetido en otras oportunidades. Ante este escenario, en aquella oportunidad, tomó intervención el equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Oberá para la contención familiar, mientras que la causa está en manos del Juzgado de Turno.
En pocas palabras
- Niños rescatados: Cuatro hermanos, de entre 2 y 4 años, fueron salvados tras tres días encerrados y sin comer en Misiones. El hecho sucedió en diciembre de 2025.
- Intervención policial: Los vecinos alertaron a la policía, quienes asistieron a los menores con alimentos y contención.
- Situación familiar: La tía de los niños asumió su guarda y custodia, mientras la Justicia intervino en el caso de abandono.