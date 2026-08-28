Dónde están los niños abandonados y encerrados por su mamá: habían pasado tres sin comer

Al advertir el cuadro crítico y el hambre de los niños, los propios agentes adquirieron alimentos de primera necesidad en el lugar para brindarles contención de urgencia, junto al equipo interdisciplinario policial.

El resguardo con la familia y la causa judicial

En medio del despliegue en la zona, la policía logró contactar a la tía de los niños. La mujer se presentó en el lugar, manifestó desconocer la situación de abandono de persona en la que estaban sus sobrinos y se hizo cargo de ellos de inmediato. Hoy, los pequeños ya reciben la contención afectiva y alimentaria necesaria junto a su familiar.

Por su parte, el testimonio de los vecinos coincidió en que este tipo de situaciones con los menores, se habrían repetido en otras oportunidades. Ante este escenario, en aquella oportunidad, tomó intervención el equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Oberá para la contención familiar, mientras que la causa está en manos del Juzgado de Turno.