Molesto porque jugaban a la pelota en la puerta de su casa, un verdulero les disparó a matar a 4 niños

Ninguno de los menores sufrió heridas. Sin embargo, el episodio provocó temor entre los vecinos y derivó en una rápida intervención policial.

La acusación contra el verdulero y la medida judicial

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Criminal II. El Ministerio Público Fiscal imputó al comerciante como presunto autor del delito de abuso de armas, en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la correspondiente autorización legal.

Durante la audiencia, la Fiscalía remarcó la gravedad del hecho debido a que el arma habría sido utilizada en plena vía pública y en dirección a cuatro menores.

“Su conducta fue grave, sumamente violenta, desplegada en la vía pública e injustificada contra una pluralidad de víctimas”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía había solicitado que el acusado permaneciera detenido durante un mes, al considerar que la gravedad del episodio y los riesgos procesales justificaban esa medida.

Finalmente, el juez interviniente hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó la prisión preventiva durante seis días.

La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió antes de los disparos, establecer las circunstancias en las que se utilizó el arma y reunir las pruebas necesarias para esclarecer el episodio.