Tragedia: quién es el chico que jugaba al fútbol 5 con amigos y murió dentro de la cancha

Tragedia en Catamarca: quién es el chico que murió en pleno partido

Las autoridades confirmaron posteriormente que la víctima fue identificada como Gonzalo Acosta, de 21 años y con domicilio en el barrio 140 Viviendas.

En la escena intervinieron efectivos de la Policía de Catamarca junto con personal de la Unidad Judicial N° 4 del Distrito Oeste.

La tragedia quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso las pericias de rigor para constatar las causas precisas del deceso, las cuales preliminarmente apuntan a un paro cardiorrespiratorio o fallo cardíaco repentino.

Mensajes de despedida tras la tragedia

La tragedia generó una profunda consternación entre sus allegados, amigos y la comunidad deportiva local, reabriendo una vez más el debate sobre la importancia de los controles de salud y aptitud física en las disciplinas recreativas.

En las redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron: "Que Dios lo tenga en la gloria, mi más sentido pésame para su familia".

Otra usuaria de Facebook, entre muchos comentarios, expresó: "Mi más sentido pésame para toda su familia. Que su alma descanse en paz y que brille para él la luz q no tiene fin".