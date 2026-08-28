Lo que iba a ser una hermosa noche de futbol 5 con amigos, terminó en una tragedia impensada. En Catamarca, en una concurrida y conocida cancha de la capital, un chico de 21 años murió tras descompensarse. Se vivieron momentos de mucho dramatismo.
Tragedia: quién es el chico que jugaba al fútbol 5 con amigos y murió dentro de la cancha
Momentos de desesperación se vivieron el jueves por la noche en una cancha de fútbol 5, en una tragedia que se cobró una vida
La tragedia ocurrió durante las últimas horas en un conocido complejo deportivo ubicado sobre la avenida Belgrano, en la zona Oeste de San Fernando del Valle de Catamarca.
Según indicaron fuentes policiales y judiciales, el joven se encontraba jugando con normalidad cuando repentinamente se descompensó y se desplomó sobre el césped del predio. A pesar de los desesperados intentos de asistencia en el lugar por parte de sus compañeros y de las personas presentes, nada se pudo hacer para salvarle la vida.
Tragedia en Catamarca: quién es el chico que murió en pleno partido
Las autoridades confirmaron posteriormente que la víctima fue identificada como Gonzalo Acosta, de 21 años y con domicilio en el barrio 140 Viviendas.
En la escena intervinieron efectivos de la Policía de Catamarca junto con personal de la Unidad Judicial N° 4 del Distrito Oeste.
La tragedia quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso las pericias de rigor para constatar las causas precisas del deceso, las cuales preliminarmente apuntan a un paro cardiorrespiratorio o fallo cardíaco repentino.
Mensajes de despedida tras la tragedia
La tragedia generó una profunda consternación entre sus allegados, amigos y la comunidad deportiva local, reabriendo una vez más el debate sobre la importancia de los controles de salud y aptitud física en las disciplinas recreativas.
En las redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron: "Que Dios lo tenga en la gloria, mi más sentido pésame para su familia".
Otra usuaria de Facebook, entre muchos comentarios, expresó: "Mi más sentido pésame para toda su familia. Que su alma descanse en paz y que brille para él la luz q no tiene fin".
En pocas palabras
- Tragedia en Catamarca: Un joven de 21 años murió tras descompensarse jugando al f utbo5.
- Circunstancias: El hecho ocurrió en una cancha de fútbo5 en la capital de Catamarca, en presencia de amigos.
- Causas preliminares: Se investiga un posible paro cardiorrespiratorio o fallo cardíaco repentino como causa del deceso.