Crimen en Las Heras: un hombre fue asesinado y otro fue baleado en la mandíbula

Según la información oficial, cerca de las 22 del jueves ingresó un llamado al 911 que alertó sobre 2 personas que habían sido baleadas y estaban heridas tiradas en la calle. La Policía fue hasta la esquina de calles Pellegrini y 9 de Julio, en Panquehua, Las Heras.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado también llegó a ese lugar para asistir a las víctimas que habían sido baleadas. Uno de los hombres ya había muerto, mientras que otro fue trasladado al Hospital Central con una herida de arma de fuego en la mandíbula.