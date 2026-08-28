Un hombre fue asesinado y otro fue baleado en la cara tras un ataque armado ocurrido en las últimas horas del jueves en Las Heras. La víctima del crimen y el herido tenían múltiples antecedentes.
Crimen en Las Heras: un hombre fue asesinado y otro fue baleado en la mandíbula
En el lugar del crimen en Las Heras se encontraron 4 vainas servidas de una pistola 9 milímetros. No hay detenidos por el asesinato
Según la información oficial, cerca de las 22 del jueves ingresó un llamado al 911 que alertó sobre 2 personas que habían sido baleadas y estaban heridas tiradas en la calle. La Policía fue hasta la esquina de calles Pellegrini y 9 de Julio, en Panquehua, Las Heras.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado también llegó a ese lugar para asistir a las víctimas que habían sido baleadas. Uno de los hombres ya había muerto, mientras que otro fue trasladado al Hospital Central con una herida de arma de fuego en la mandíbula.
En el lugar del hecho también se secuestraron 4 vainas servidas de calibre 9 milímetros. El crimen es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.
Quién eran las víctimas del crimen
El hombre que murió fue identificado como Juan Alberto Ellena, de 42 años. La víctima fatal del crimen tenía múltiples antecedentes policiales desde 2004, en su mayoría por delitos contra la propiedad como robos y encubrimientos.
En tanto que el sobreviviente del crimen es Gerardo Nery González, de 43 años, quien también tiene un extenso prontuario por diversos asaltos desde 2001, según indicaron fuentes policiales.
En pocas palabras
- Crimen y ataque: un hombre murió y otro fue baleado en la cara en Las Heras.
- Víctimas y antecedentes: ambas personas baleadas poseían múltiples antecedentes policiales.
- Evidencia: en la escena se hallaron 4 vainas servidas de pistola 9mm; no hay detenidos.