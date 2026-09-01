Samsung prepara una importante ampliación de sus herramientas de seguridad para combatir las estafas. La compañía surcoreana trabaja en llevar la detección de posibles fraudes a una mayor cantidad de teléfonos Galaxy mediante la próxima actualización de su capa de personalización, One UI 9.
Samsung quiere ponerle fin a las estafas con esta nueva función que llega a teléfonos gama media y alta
En principio, esta herramienta era exclusiva para teléfonos Pixel. Sin embargo, en las próximas semanas llegará a gran parte de los Samsung Galaxy
Samsung: la nueva herramienta que llegará con la actualización de One UI 9 para evitar estafas
Según información publicada por el sitio especializado Android Authority, la versión beta de One UI 9 contiene referencias que apuntan a la expansión de esta función, que inicialmente fue presentada por Google como una característica exclusiva de los teléfonos Pixel. Actualmente, ya está disponible en modelos recientes de Samsung, como los Galaxy S26 y los plegables Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra y Flip 8.
La función utiliza inteligencia artificial para analizar las llamadas entrantes directamente desde el teléfono. El procesamiento se realiza en el propio dispositivo, una característica que permite detectar patrones sospechosos durante una conversación sin depender necesariamente de enviar el contenido de la llamada a servidores externos.
Cuando el sistema identifica señales que podrían estar relacionadas con una estafa, genera diferentes alertas para llamar la atención del usuario. El teléfono puede mostrar advertencias en pantalla, emitir señales sonoras e incluso comenzar a vibrar para indicar que la conversación requiere especial cuidado.
El objetivo es que la persona pueda reconocer una situación potencialmente peligrosa antes de proporcionar información personal, datos bancarios, códigos de seguridad o realizar alguna acción solicitada por el interlocutor.
La protección no se limita a las llamadas telefónicas. La tecnología también se integra con los mensajes de texto mediante la aplicación Mensajes, ampliando su utilidad frente a intentos de fraude que llegan a través de SMS.
La llegada de esta herramienta a más dispositivos representa un paso importante en materia de seguridad móvil. Si Samsung mantiene sus planes con One UI 9, los usuarios de numerosos teléfonos Galaxy podrán contar próximamente con una capa adicional de protección frente a una modalidad de fraude que continúa utilizando las llamadas y mensajes como principales vías de contacto.
Estos son los teléfonos Samsung que recibirán la actualización de One UI 9
En principio, los teléfonos que actualizarán a One UI 9 son los siguientes:
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip SE
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
Recordemos que Samsung ya abasteció con One UI 9 a los teléfonos Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 y Z Fold 8 Ultra.