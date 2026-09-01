Samsung quiere ponerle fin a las estafas con esta nueva función que llega a teléfonos gama media y alta

La nueva función que llega a teléfonos Samsung para frenar estafas.

Cuando el sistema identifica señales que podrían estar relacionadas con una estafa, genera diferentes alertas para llamar la atención del usuario. El teléfono puede mostrar advertencias en pantalla, emitir señales sonoras e incluso comenzar a vibrar para indicar que la conversación requiere especial cuidado.

El objetivo es que la persona pueda reconocer una situación potencialmente peligrosa antes de proporcionar información personal, datos bancarios, códigos de seguridad o realizar alguna acción solicitada por el interlocutor.

La protección no se limita a las llamadas telefónicas. La tecnología también se integra con los mensajes de texto mediante la aplicación Mensajes, ampliando su utilidad frente a intentos de fraude que llegan a través de SMS.

Esta actualización con la novedosa herramienta llega para teléfonos gama alta y gama media.

La llegada de esta herramienta a más dispositivos representa un paso importante en materia de seguridad móvil. Si Samsung mantiene sus planes con One UI 9, los usuarios de numerosos teléfonos Galaxy podrán contar próximamente con una capa adicional de protección frente a una modalidad de fraude que continúa utilizando las llamadas y mensajes como principales vías de contacto.

Estos son los teléfonos Samsung que recibirán la actualización de One UI 9

En principio, los teléfonos que actualizarán a One UI 9 son los siguientes:

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip SE

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Recordemos que Samsung ya abasteció con One UI 9 a los teléfonos Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 y Z Fold 8 Ultra.