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Starlink en Argentina: Kit Estándar V4 vs. Mini X ¿cuál conviene más?

Con más de 700.000 usuarios en el país y una red ampliada por el Enacom, la compañía satelital ofrece dos equipos con prestaciones y costos adaptados a diferentes necesidades de uso. Diferencias de precio, rendimiento y planes

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
El Starlink Mini es una buena alternativa.

El Starlink Mini es una buena alternativa.

La elección entre los dos modelos de antena de Starlink disponibles en la Argentina se define principalmente por el presupuesto inicial y el tipo de uso (fijo o móvil) que requiera el usuario.

Enacom amplió la red para el servicio que ofrece el magnate sudafricano/estadounidense Elon Musk, pero consiguió algunos beneficios como dotar de internet satelital a 600 escuelas rurales.

Depende de lass necesidades del cliente, Starlink ofrece dos alternativas a precios distintos.

Depende de lass necesidades del cliente, Starlink ofrece dos alternativas a precios distintos.

Precios, financiamiento y características físicas

Existe una marcada diferencia de precio inicial entre ambos kits dentro del mercado local:

  • Kit Estándar V4. Pensado para instalaciones fijas. Tiene un valor oficial de $499.999. Mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho, pesa 3,2 kg y requiere montaje despejado en un techo. Necesita un enrutador externo conectado por cable y funciona únicamente con corriente eléctrica tradicional de 220V (con un consumo pico de 100W).

  • Kit Mini X. Opción compacta y ultraportátil del tamaño de una computadora de mano. Cuesta $299.000 en la tienda oficial de Mercado Libre y hasta $299.999 en cadenas de electrodomésticos. Mide 29 centímetros por 25 cm, pesa 1,1 kg (1,5 kg con accesorios) e integra el enrutador dentro de la misma antena. Funciona con un consumo promedio de 25 a 40W mediante tomas de 12V de vehículos o baterías portátiles tipo C de 100W.

Ambos equipos se pueden adquirir con opciones de financiamiento que van desde 3 hasta 9 cuotas sin interés según el canal de venta.

Starlink Estandar V4.

Starlink Estandar V4.

Rendimiento, cobertura y planes mensuales

Las especificaciones técnicas y los abonos varían en función de la capacidad de transferencia y la movilidad requerida:

  • Velocidad y alcance del Estándar V4: alcanza velocidades de descarga superiores a los 250 Mbps (con picos de hasta 400 Mbps). Su enrutador Wi-Fi 6 cubre hasta 297 metros cuadrados.

  • Velocidad y alcance del Mini X: ofrece descargas de entre 30 y 100 Mbps (subida de 5 a 25 Mbps) con latencia reducida. Su enrutador Wi-Fi 5 cubre hasta 112 metros cuadrados y permite conectar hasta 128 dispositivos en simultáneo.

  • Planes Residenciales (Uso Fijo):

  1. Residencial Lite: $45.000 mensuales (datos ilimitados con prioridad secundaria en horas pico).
  2. Residencial Estándar: $65.000 mensuales (datos ilimitados con máxima prioridad de red).

  • Planes Itinerantes (Movilidad):

  1. Itinerante 100 GB: $63.000 mensuales (al agotar el cupo, mantiene navegación ilimitada a menor velocidad).
  2. Itinerante Ilimitado: $140.000 mensuales (acceso continuo de alta velocidad en todo el país).

Ninguno de los planes exige contratos de permanencia, por lo que el servicio se puede pausar o reactivar en cualquier momento.

En pocas palabras

  • Comparativa de kits: Starlink ofrece el Estándar V4 (fijo, $499.999) y el Mini X (portátil, $299.000), diferenciados por precio, uso y características.
  • Rendimiento y planes: El V4 alcanza >250 Mbps y cubre 297 m², con planes residenciales desde $45.000. El Mini X ofrece 30-100 Mbps, cubre 112 m², con planes itinerantes desde $63.000.
  • Flexibilidad: Ambos equipos y planes son sin contratos de permanencia, permitiendo pausar o reactivar el servicio libremente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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