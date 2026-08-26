Starlink en Argentina: Kit Estándar V4 vs. Mini X ¿cuál conviene más?

Kit Estándar V4. Pensado para instalaciones fijas. Tiene un valor oficial de $499.999. Mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho, pesa 3,2 kg y requiere montaje despejado en un techo. Necesita un enrutador externo conectado por cable y funciona únicamente con corriente eléctrica tradicional de 220V (con un consumo pico de 100W).

Kit Mini X. Opción compacta y ultraportátil del tamaño de una computadora de mano. Cuesta $299.000 en la tienda oficial de Mercado Libre y hasta $299.999 en cadenas de electrodomésticos. Mide 29 centímetros por 25 cm, pesa 1,1 kg (1,5 kg con accesorios) e integra el enrutador dentro de la misma antena. Funciona con un consumo promedio de 25 a 40W mediante tomas de 12V de vehículos o baterías portátiles tipo C de 100W.

Ambos equipos se pueden adquirir con opciones de financiamiento que van desde 3 hasta 9 cuotas sin interés según el canal de venta.

Starlink Estandar V4.

Rendimiento, cobertura y planes mensuales

Las especificaciones técnicas y los abonos varían en función de la capacidad de transferencia y la movilidad requerida:

Velocidad y alcance del Estándar V4: alcanza velocidades de descarga superiores a los 250 Mbps (con picos de hasta 400 Mbps). Su enrutador Wi-Fi 6 cubre hasta 297 metros cuadrados.

Velocidad y alcance del Mini X: ofrece descargas de entre 30 y 100 Mbps (subida de 5 a 25 Mbps) con latencia reducida. Su enrutador Wi-Fi 5 cubre hasta 112 metros cuadrados y permite conectar hasta 128 dispositivos en simultáneo.

Planes Residenciales (Uso Fijo):

Residencial Lite: $45.000 mensuales (datos ilimitados con prioridad secundaria en horas pico). Residencial Estándar: $65.000 mensuales (datos ilimitados con máxima prioridad de red).

Planes Itinerantes (Movilidad):

Itinerante 100 GB: $63.000 mensuales (al agotar el cupo, mantiene navegación ilimitada a menor velocidad). Itinerante Ilimitado: $140.000 mensuales (acceso continuo de alta velocidad en todo el país).

Ninguno de los planes exige contratos de permanencia, por lo que el servicio se puede pausar o reactivar en cualquier momento.