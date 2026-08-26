La elección entre los dos modelos de antena de Starlink disponibles en la Argentina se define principalmente por el presupuesto inicial y el tipo de uso (fijo o móvil) que requiera el usuario.
Starlink en Argentina: Kit Estándar V4 vs. Mini X ¿cuál conviene más?
Con más de 700.000 usuarios en el país y una red ampliada por el Enacom, la compañía satelital ofrece dos equipos con prestaciones y costos adaptados a diferentes necesidades de uso. Diferencias de precio, rendimiento y planes
Enacom amplió la red para el servicio que ofrece el magnate sudafricano/estadounidense Elon Musk, pero consiguió algunos beneficios como dotar de internet satelital a 600 escuelas rurales.
Precios, financiamiento y características físicas
Existe una marcada diferencia de precio inicial entre ambos kits dentro del mercado local:
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Kit Estándar V4. Pensado para instalaciones fijas. Tiene un valor oficial de $499.999. Mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho, pesa 3,2 kg y requiere montaje despejado en un techo. Necesita un enrutador externo conectado por cable y funciona únicamente con corriente eléctrica tradicional de 220V (con un consumo pico de 100W).
Kit Mini X. Opción compacta y ultraportátil del tamaño de una computadora de mano. Cuesta $299.000 en la tienda oficial de Mercado Libre y hasta $299.999 en cadenas de electrodomésticos. Mide 29 centímetros por 25 cm, pesa 1,1 kg (1,5 kg con accesorios) e integra el enrutador dentro de la misma antena. Funciona con un consumo promedio de 25 a 40W mediante tomas de 12V de vehículos o baterías portátiles tipo C de 100W.
Ambos equipos se pueden adquirir con opciones de financiamiento que van desde 3 hasta 9 cuotas sin interés según el canal de venta.
Rendimiento, cobertura y planes mensuales
Las especificaciones técnicas y los abonos varían en función de la capacidad de transferencia y la movilidad requerida:
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Velocidad y alcance del Estándar V4: alcanza velocidades de descarga superiores a los 250 Mbps (con picos de hasta 400 Mbps). Su enrutador Wi-Fi 6 cubre hasta 297 metros cuadrados.
Velocidad y alcance del Mini X: ofrece descargas de entre 30 y 100 Mbps (subida de 5 a 25 Mbps) con latencia reducida. Su enrutador Wi-Fi 5 cubre hasta 112 metros cuadrados y permite conectar hasta 128 dispositivos en simultáneo.
Planes Residenciales (Uso Fijo):
- Residencial Lite: $45.000 mensuales (datos ilimitados con prioridad secundaria en horas pico).
- Residencial Estándar: $65.000 mensuales (datos ilimitados con máxima prioridad de red).
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Planes Itinerantes (Movilidad):
- Itinerante 100 GB: $63.000 mensuales (al agotar el cupo, mantiene navegación ilimitada a menor velocidad).
- Itinerante Ilimitado: $140.000 mensuales (acceso continuo de alta velocidad en todo el país).
Ninguno de los planes exige contratos de permanencia, por lo que el servicio se puede pausar o reactivar en cualquier momento.
En pocas palabras
- Comparativa de kits: Starlink ofrece el Estándar V4 (fijo, $499.999) y el Mini X (portátil, $299.000), diferenciados por precio, uso y características.
- Rendimiento y planes: El V4 alcanza >250 Mbps y cubre 297 m², con planes residenciales desde $45.000. El Mini X ofrece 30-100 Mbps, cubre 112 m², con planes itinerantes desde $63.000.
- Flexibilidad: Ambos equipos y planes son sin contratos de permanencia, permitiendo pausar o reactivar el servicio libremente.