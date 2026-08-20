WhatsApp prepara un cambio drástico para teléfonos Android: estas son las nuevas funciones que llegarán a la app
WhatsApp está desarrollando nuevas herramientas para teléfonos con sistema operativo Android. Conocé de qué se trata
WhatsApp renovará los temas de chat en Android
De acuerdo a lo que informa el sitio especializado WABetaInfo, una de las principales novedades es un nuevo conjunto de temas para los chats de WhatsApp. La herramienta, exclusiva por ahora en celulares con Android que accedan a la beta, amplía las opciones de personalización y organiza los diseños disponibles en tres categorías diferentes: Destacados, Garabatos y Minimalista.
La categoría Destacados estará orientada a quienes buscan una apariencia más llamativa para sus conversaciones. Estos diseños permitirán utilizar fondos de pantalla animados, una alternativa que puede darle mayor dinamismo a la interfaz de los chats.
Por otro lado, los temas incluidos en Garabatos utilizarán los fondos de pantalla oficiales de WhatsApp, por lo que tendrán una estética más reconocible para los usuarios habituales de la plataforma. Esta opción permitirá modificar el aspecto de las conversaciones sin alejarse demasiado del diseño tradicional de la aplicación.
La tercera alternativa será Minimalista, pensada para quienes prefieren una interfaz más sencilla. En este caso, los usuarios podrán elegir entre una apariencia blanca o una oscura, con un diseño menos cargado visualmente.
Además, independientemente de la categoría seleccionada, los temas continuarán aplicando automáticamente un color determinado para las burbujas de los mensajes, con el objetivo de mantener una apariencia uniforme dentro de cada conversación.
WhatsApp: nueva alerta para activar las notificaciones de los canales
WhatsApp también prepara un pequeño cambio relacionado con los canales. Actualmente, cuando una persona comienza a seguir un canal, las notificaciones de sus nuevas publicaciones permanecen desactivadas de manera predeterminada.
Esta configuración busca evitar que los usuarios reciban una gran cantidad de alertas, especialmente cuando siguen numerosos canales. Sin embargo, WhatsApp trabaja en una nueva advertencia para hacer más visible esta situación.
La aplicación de Meta mostrará una alerta que invitará al usuario a activar las notificaciones si quiere recibir avisos cada vez que el canal publique una actualización. De esta manera, la persona podrá decidir de forma más sencilla si desea recibir alertas o continuar con las notificaciones deshabilitadas.
El cambio no obligará a activar las notificaciones, sino que busca informar mejor sobre la configuración vigente.
En pocas palabras
- WhatsApp: Desarrolla nuevas funciones para personalizar temas de chat en Android.
- Novedades: Incluyen diseños destacados, garabatos y minimalistas, con fondos animados y colores uniformes.
- Canales: Se implementará una alerta para activar notificaciones de nuevas publicaciones.