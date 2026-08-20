WhatsApp prepara un cambio drástico para teléfonos Android: estas son las nuevas funciones que llegarán a la app

Por otro lado, los temas incluidos en Garabatos utilizarán los fondos de pantalla oficiales de WhatsApp, por lo que tendrán una estética más reconocible para los usuarios habituales de la plataforma. Esta opción permitirá modificar el aspecto de las conversaciones sin alejarse demasiado del diseño tradicional de la aplicación.

Si tenés un teléfono con Android, podrás contar con los nuevos temas en WhatsApp.

La tercera alternativa será Minimalista, pensada para quienes prefieren una interfaz más sencilla. En este caso, los usuarios podrán elegir entre una apariencia blanca o una oscura, con un diseño menos cargado visualmente.

Además, independientemente de la categoría seleccionada, los temas continuarán aplicando automáticamente un color determinado para las burbujas de los mensajes, con el objetivo de mantener una apariencia uniforme dentro de cada conversación.

WhatsApp: nueva alerta para activar las notificaciones de los canales

WhatsApp también prepara un pequeño cambio relacionado con los canales. Actualmente, cuando una persona comienza a seguir un canal, las notificaciones de sus nuevas publicaciones permanecen desactivadas de manera predeterminada.

Esta configuración busca evitar que los usuarios reciban una gran cantidad de alertas, especialmente cuando siguen numerosos canales. Sin embargo, WhatsApp trabaja en una nueva advertencia para hacer más visible esta situación.

Estas son las nuevas funciones que llegan a WhatsApp.

La aplicación de Meta mostrará una alerta que invitará al usuario a activar las notificaciones si quiere recibir avisos cada vez que el canal publique una actualización. De esta manera, la persona podrá decidir de forma más sencilla si desea recibir alertas o continuar con las notificaciones deshabilitadas.

El cambio no obligará a activar las notificaciones, sino que busca informar mejor sobre la configuración vigente.