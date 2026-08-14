La primera imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE ya comenzó a generar comentarios entre los fanáticos de la marca, pero no precisamente por un cambio radical en su diseño general. El detalle que más llamó la atención aparece en la parte posterior del teléfono: un renovado módulo de cámaras que modifica notablemente la distribución respecto de su antecesor.
Filtran la primera imagen del nuevo Samsung Galaxy S26 FE y todos se sorprendieron al ver el módulo de cámaras
Para sorpresa de propios y extraños, Samsung cambia el diseño de sus cámaras para este nuevo teléfono que llegará al mercado dentro de poco
La fotografía muestra un dispositivo que mantiene varias de las líneas estéticas presentes en el Galaxy S25 FE. Sin embargo, Samsung decidió introducir una modificación importante en la ubicación de las cámaras traseras, acercándolas considerablemente a los bordes del equipo.
El Galaxy S26 FE cambia la ubicación del módulo de cámaras
De acuerdo con la imagen que comenzó a circular, el Galaxy S26 FE conservará una disposición vertical para sus cámaras traseras y tendrá el flash LED integrado directamente en el chasis. La principal novedad estará en la posición del módulo, que ahora quedaría mucho más cerca del extremo superior y del lateral izquierdo.
Esta solución recuerda al lenguaje de diseño que Samsung comenzó a utilizar en modelos más recientes, como el Galaxy Z Fold7 y la futura familia Galaxy S26. En el caso del S26 FE, el desplazamiento parece ser todavía más pronunciado, convirtiéndose en uno de los elementos visuales que permitirían diferenciarlo de generaciones anteriores.
Otras características del nuevo Samsung Galaxy S26 FE
Más allá del módulo fotográfico, las filtraciones también apuntan a varias características técnicas del próximo teléfono de Samsung. El equipo incorporaría un procesador de 10 núcleos, que podría ser el Exynos 2500, acompañado por 8 GB de memoria RAM.
En pruebas de rendimiento atribuidas a este procesador se registraron 2.426 puntos en las evaluaciones de un solo núcleo y 8.004 en las multinúcleo. Además, el Galaxy S26 FE llegaría con Android 17 y, previsiblemente, la capa de personalización One UI 9.
Por otro lado, el teléfono tendrá soporte para carga rápida de 45 W. Esta característica, sin embargo, no representaría un salto respecto del Galaxy S25 FE, que ya incorporaba la misma velocidad.
Uno de los aspectos que sí podría generar mayor interés en Argentina será el precio. Según la información difundida por 91Mobiles, el costo oficial podría aumentar al menos un 30% debido al encarecimiento de componentes como la memoria RAM y el almacenamiento.
Si estas estimaciones se mantienen, el Samsung Galaxy S26 FE podría llegar a Argentina con un precio superior a los $1.500.000, aunque el valor final dependerá de la estrategia comercial de Samsung y de las condiciones del mercado local.
En pocas palabras
- Samsung Galaxy S26 FE: Filtrada primera imagen del smartphone con un sorpresivo módulo de cámaras renovado.
- Novedades: El dispositivo presenta cámaras traseras con distribución vertical y flash integrado, más cercanas a los bordes.
- Características: Se rumorea un procesador de 10 núcleos, 8 GB de RAM, Android 17 y carga rápida de 45W, con posible aumento de precio.