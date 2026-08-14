Filtran la primera imagen del nuevo Samsung Galaxy S26 FE y todos se sorprendieron al ver el módulo de cámaras

Esta solución recuerda al lenguaje de diseño que Samsung comenzó a utilizar en modelos más recientes, como el Galaxy Z Fold7 y la futura familia Galaxy S26. En el caso del S26 FE, el desplazamiento parece ser todavía más pronunciado, convirtiéndose en uno de los elementos visuales que permitirían diferenciarlo de generaciones anteriores.

Este es el diseño final del Samsung Galaxy S26. Foto: 9to5Google

Otras características del nuevo Samsung Galaxy S26 FE

Más allá del módulo fotográfico, las filtraciones también apuntan a varias características técnicas del próximo teléfono de Samsung. El equipo incorporaría un procesador de 10 núcleos, que podría ser el Exynos 2500, acompañado por 8 GB de memoria RAM.

En pruebas de rendimiento atribuidas a este procesador se registraron 2.426 puntos en las evaluaciones de un solo núcleo y 8.004 en las multinúcleo. Además, el Galaxy S26 FE llegaría con Android 17 y, previsiblemente, la capa de personalización One UI 9.

Por otro lado, el teléfono tendrá soporte para carga rápida de 45 W. Esta característica, sin embargo, no representaría un salto respecto del Galaxy S25 FE, que ya incorporaba la misma velocidad.

El Samsung Galaxy S26 FE heredará la misma velocidad de carga rápida que su predecesor.

Uno de los aspectos que sí podría generar mayor interés en Argentina será el precio. Según la información difundida por 91Mobiles, el costo oficial podría aumentar al menos un 30% debido al encarecimiento de componentes como la memoria RAM y el almacenamiento.

Si estas estimaciones se mantienen, el Samsung Galaxy S26 FE podría llegar a Argentina con un precio superior a los $1.500.000, aunque el valor final dependerá de la estrategia comercial de Samsung y de las condiciones del mercado local.