Detectaron 803 microsismos en la Cordillera de los Andes y los científicos explicaron qué significa

En medio del interés creciente por los terremotos que sacudieron a Venzuela y Colombia, un equipo de investigadores de la Universidad de Chile detectó 803 microsismos en las cercanías de la falla Cariño Botado, en la comuna de San Esteban, en la precordillera de la Región de Valparaíso. Y explicaron qué significa.
Los movimientos fueron registrados entre fines de 2023 e inicios de 2024 en un área de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Según los científicos, tuvieron magnitudes de entre 1 y 2 Mw y ocurrieron a poca profundidad.
La investigación fue publicada en la revista Geology y estuvo liderada por la académica Luisa Pinto. El trabajo permitió obtener, por primera vez, evidencia de sismicidad cortical en las inmediaciones de esta falla.
Para identificar los movimientos, los investigadores instalaron una red de sensores y utilizaron herramientas de inteligencia artificial y machine learning, que permitieron detectar, localizar y calcular automáticamente la magnitud de los eventos.
Qué revela el hallazgo sobre la Cordillera de los Andes
El investigador Bertrand Potin explicó que la tecnología permitió construir un registro detallado de la actividad sísmica de la falla Cariño Botado. A su vez, Andrei Maksymowicz destacó que, pese a que la zona cercana al paralelo 33°S lleva décadas bajo estudio, la actividad sísmica superficial no había podido ser caracterizada por falta de redes específicas.
Los 803 microsismos muestran que esa parte de la precordillera no está completamente inactiva y aportan evidencia de que el frente andino continúa deformándose en la actualidad.
Los investigadores consideran que estos datos pueden ayudar a comprender mejor los procesos que dieron forma a los Andes y la influencia de la subducción de la placa de Nazca y la dorsal de Juan Fernández.
Sin embargo, remarcaron que los movimientos detectados fueron de muy baja magnitud y, por sus características, no representan una amenaza para los habitantes de San Esteban.
En pocas palabras
- 803 microsismos: detectados en la Cordillera de los Andes, entre fines de 2023 e inicios de 2024.
- Investigación: científicos de la Universidad de Chile usaron IA para registrar actividad sísmica cortical.
- Implicancias: el hallazgo revela deformación activa y procesos de formación de los Andes.