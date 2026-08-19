Detectaron 803 microsismos en la Cordillera de los Andes y los científicos explicaron qué significa

Para identificar los movimientos, los investigadores instalaron una red de sensores y utilizaron herramientas de inteligencia artificial y machine learning, que permitieron detectar, localizar y calcular automáticamente la magnitud de los eventos.

Qué revela el hallazgo sobre la Cordillera de los Andes

El investigador Bertrand Potin explicó que la tecnología permitió construir un registro detallado de la actividad sísmica de la falla Cariño Botado. A su vez, Andrei Maksymowicz destacó que, pese a que la zona cercana al paralelo 33°S lleva décadas bajo estudio, la actividad sísmica superficial no había podido ser caracterizada por falta de redes específicas.

Una ilustración de la famosa Placa de Nazca.

Los 803 microsismos muestran que esa parte de la precordillera no está completamente inactiva y aportan evidencia de que el frente andino continúa deformándose en la actualidad.

Los investigadores consideran que estos datos pueden ayudar a comprender mejor los procesos que dieron forma a los Andes y la influencia de la subducción de la placa de Nazca y la dorsal de Juan Fernández.

Sin embargo, remarcaron que los movimientos detectados fueron de muy baja magnitud y, por sus características, no representan una amenaza para los habitantes de San Esteban.