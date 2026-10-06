Así se aprovechan las bondades de la cáscara de palta antes de desecharlas a la basura

A continuación, los mejores trucos para darle una segunda vida a las cáscaras de palta antes de tirarlas a la basura.

Cáscara de palta: cómo aprovecharla

Macetas biodegradables para tus plantas

Por su forma de cuenco y la firmeza de su estructura, la mitad de una cáscara de palta es un recipiente natural ideal para germinar semillas o armar almácigos:

Lavar suavemente la cáscara para retirar excesos de pulpa y realizá un pequeño orificio en la base con un palillo para permitir el drenaje del agua.

para retirar excesos de pulpa y realizá un pequeño orificio en la base con un palillo para permitir el drenaje del agua. Agregar tierra fértil y colocar la semilla que desees germinar (como tomates, aromáticas o flores).

Cuando el brote crezca, enterrar la cáscara entera directamente en la maceta definitiva. Al ser un material orgánico, se degradará con el tiempo alimentando a la propia planta.

Un fertilizante natural cargado de nutrientes

Si tenés plantas en el balcón o una huerta en el jardín de casa, la piel de la palta es un excelente abono por su aporte de potasio, magnesio y materia orgánica.

Debido a su consistencia leñosa, la cáscara suele tardar bastante en descomponerse si se tira entera. Para acelerar el proceso, cortar en trozos bien pequeños o procesar antes de mezclar con la tierra de tus macetas o sumar a la compostera.

Mascarilla exprés con los restos de pulpa

Aunque a simple vista parezca limpia, la cara interna de la cáscara siempre conserva una delgada película de pulpa rica en aceites esenciales, vitaminas A, D y E.