Los agradecimientos no pararon ahí: "Todos ustedes me tuvieron una paciencia enorme. Me aportó un montón y aprendí muchísimo de todos ustedes. Soy una persona muy obsesiva que quiere entender todo lo que pasa, y a veces demasiado. Todos ustedes me tuvieron una paciencia enorme. Aprendí un montón de cosas y nada, solo darles las gracias... que acá hay muy buena gente".

"Por algo sos campeón del mundo": la carta de su médica

Junto a las imágenes de la despedida, la doctora Calzado, una de las profesionales médicas que acompañó el proceso publicó un emotivo texto en Instagram repasando la dureza del camino recorrido y la fortaleza anímica del deportista mendocino.

"Hoy, cuando te vi irte de alta, Juancho, se me llenaron los ojos de lágrimas. Te miré y me acordé de tantos días en los que hubiéramos dado cualquier cosa por poder asomarnos un ratito a este momento y verte así, rodeado de los tuyos, listo para volver a casa", escribió la médica al inicio de su publicación.

La profesional subrayó el impacto de haber sido testigo de la recuperación tras la lesión medular y resaltó la actitud del piloto frente a la adversidad: "Me quedo con tu actitud en los días en que costaba encontrarle la vuelta, con la paciencia que tuviste cuando los avances tardaban en llegar y con la alegría con la que festejabas cada logro. Todavía me emociona pensar en algunas de esas alegrías compartidas".

Juan Cruz Yacopini hace sonar la campana que marca su regreso a casa.

El rol clave de su entorno y el lema "Liderás un equipo"

En su posteo, la médica también puso en valor el acompañamiento incondicional de la familia, la novia y los amigos de Yacopini durante todo el proceso de internación y rehabilitación, haciendo especial mención a las remeras con la inscripción "Liderás un equipo" que lucieron sus allegados en la jornada del alta.

"Fui testigo de cómo empujaron con vos tu familia, tu novia y tus amigos. De cómo vivieron con vos la incertidumbre, de cómo se sostuvieron entre todos y de lo que significaba para ellos verte avanzar. Qué manera tan linda de decir lo que vimos durante todos estos meses. Hasta en los días en que eras vos el que necesitaba que lo sostuvieran, encontrabas la forma de darles ánimo a los demás", expresó.

El grave accidente en El Carrizal

El 19 de diciembre de 2025 Juan Cruz Yacopini -entonces de 26 años y flamante campeón mundial de Rally de Bajas junto al español Dani Oliveras- sufrió un grave accidente en la costa Este del embalse El Carrizal, en el sector del camping "El Biguá".

Mientras navegaba en lancha con amigos, se arrojó al agua en una zona de poca profundidad, golpeó su cabeza contra el fondo y sufrió un paro cardiorrespiratorio del que fue reanimado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) sobre la Ruta 62.

Juan Cruz Yacopini cuando avanzaba con su recuperación a poco tiempo del accidente.

Tras una primera atención en el hospital Perrupato de San Martín, fue derivado a la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza con un politraumatismo grave y shock medular, iniciando el camino de internación y rehabilitación que hoy lo devuelve a su casa.