El Paso Cristo Redentor registra demoras de casi 3 horas para cruzar hacia Chile en la previa del fin de semana largo. La espera se concentra en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, mientras que en Horcones el tránsito se mantiene sin demoras, según la información de las autoridades del corredor bioceánico.
Paso Cristo Redentor: casi 3 horas de demora para cruzar a Chile en la previa del fin de semana largo
Este viernes la espera se registra solamente en la aduana chilena de Los Libertadores. El pronóstico anticipa nevadas para el sábado, domingo y lunes
A la gran cantidad de viajeros se suma un pronóstico meteorológico que anticipa nevadas en alta montaña durante los 3 días del fin de semana largo, incluido el lunes feriado.
El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas.
Demoras para cruzar a Chile por el movimiento del fin de semana largo
Según el último reporte, el complejo Los Libertadores registra 150 minutos de demora al menos para completar los trámites fronterizos. En el sector chileno funcionaban 5 cabinas de atención y, pese a la espera en la aduana, no hay filas de vehículos sobre la ruta.
La situación es diferente del lado argentino. En el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones, no se registran filas de vehículos en ninguna parte.
El incremento de viajeros coincide con el inicio del fin de semana largo, un período en el que aumenta el movimiento de mendocinos que eligen Chile como destino turístico y de compras.
Pronóstico de alta montaña y nevadas durante el fin de semana largo
Las condiciones meteorológicas también forman parte del panorama para quienes tienen previsto viajar por la Ruta Nacional 7. Para este viernes 20 de noviembre, el pronóstico en Las Cuevas indica cielo parcialmente nublado, con temperaturas de -3° y -13° y vientos de entre 10 y 52 km/h.
El sábado 21 será el día en el que el pronóstico indica mayor cantidad de nevadas. Hay 90% de probabilidades de precipitaciones y 6,4 cm de nieve, con temperaturas de -3° y -9° y ráfagas de viento de hasta 59 km/h.
Para el domingo 22 se mantiene la inestabilidad, con un 80% de probabilidades de nevadas y una acumulación estimada de 1,2 centímetros. Las temperaturas previstas son de 0°C y -10°C.
El lunes 23, feriado, también aparece con condiciones invernales. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con una acumulación estimada de 1,8 centímetros de nieve y temperaturas de -2° y -8°.
De esta manera, quienes viajen hacia Chile durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta tanto las demoras en los controles fronterizos como las condiciones climáticas previstas para la cordillera.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: el cruce a Chile presenta demoras de hasta 3 horas debido al alto flujo de viajeros.
- Tránsito sin demoras: la aduana argentina en Horcones no reporta inconvenientes, pero sí las cabinas chilenas en Los Libertadores.
- Pronóstico de nevadas: se esperan precipitaciones níveas y condiciones invernales durante todo el fin de semana largo.