Un hombre viajaba desde Mendoza a Chile y lo detuvieron con animales para hacer rituales chamánicos

Un extranjero fue detenido en Los Libertadores con partes de animales para rituales de sanación.

El procedimiento en el complejo Los Libertadores

Cuando los funcionarios le consultaron sobre la procedencia y el destino de los restos de animales, el hombre manifestó que los utilizaba para realizar rituales de tipo chamánico con fines medicinales y de sanación.

Desde Aduanas dieron intervención al fiscal de flagrancia, quien dispuso que las actuaciones continuaran a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y ordenó la detención del hombre, quien luego fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde se realizó la audiencia correspondiente. Allí, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa le imputó el delito de contrabando de especies protegidas, en el marco de la normativa internacional CITES.

Como el ciudadano boliviano no registraba antecedentes policiales en Chile, pudo acceder a una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año. Para acceder a ese beneficio, la Justicia le impuso una serie de condiciones: deberá fijar un domicilio e informar cualquier modificación, además de pagar una multa de 524.000 pesos chilenos.

También deberá consentir la destrucción de las partes de animales que fueron secuestradas durante el control fronterizo.