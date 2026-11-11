Un hombre oriundo de Bolivia fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, cuando intentaba ingresar al país con partes de animales protegidos que transportaba ocultas entre sus pertenencias. El hombre viajaba como pasajero en un colectivo procedente de Mendoza y fue descubierto durante un control de rutina realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas.
Un hombre viajaba desde Mendoza a Chile y lo detuvieron con animales para hacer rituales chamánicos
El sujeto, de nacionalidad boliviana, fue descubierto durante un control de Aduana en el complejo fronterizo Los Libertadores, del lado de Chile
El procedimiento ocurrió el lunes alrededor de las 11, cuando los funcionarios inspeccionaban a los pasajeros del transporte internacional. Durante la revisión, detectaron que uno de ellos llevaba un bulto escondido entre sus prendas de vestir que no había sido declarado ante las autoridades aduaneras.
Al revisar el contenido, los agentes encontraron dos patas de oso hormiguero y un colibrí disecado. Las especies fueron valuadas en 272.000 pesos chilenos y se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El procedimiento en el complejo Los Libertadores
Cuando los funcionarios le consultaron sobre la procedencia y el destino de los restos de animales, el hombre manifestó que los utilizaba para realizar rituales de tipo chamánico con fines medicinales y de sanación.
Desde Aduanas dieron intervención al fiscal de flagrancia, quien dispuso que las actuaciones continuaran a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y ordenó la detención del hombre, quien luego fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde se realizó la audiencia correspondiente. Allí, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa le imputó el delito de contrabando de especies protegidas, en el marco de la normativa internacional CITES.
Como el ciudadano boliviano no registraba antecedentes policiales en Chile, pudo acceder a una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año. Para acceder a ese beneficio, la Justicia le impuso una serie de condiciones: deberá fijar un domicilio e informar cualquier modificación, además de pagar una multa de 524.000 pesos chilenos.
También deberá consentir la destrucción de las partes de animales que fueron secuestradas durante el control fronterizo.
En pocas palabras
- Contrabando de especies: un chofer boliviano fue detenido en Chile con patas de oso hormiguero y colibrí disecado.
- Hallazgo en control: el hombre transportaba los restos de animales protegidos ocultos en sus pertenencias.
- Resolución judicial: el ciudadano accedió a la suspensión condicional del procedimiento tras pagar una multa y aceptar la destrucción de piezas.