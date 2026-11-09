Vargas Arizu puja para que una empresa binacional controle el Paso Cristo Redentor

Según explicó el ministro, esta iniciativa de un manejo privado de un paso internacional, también podría replicarse en otros cruces como los del Norte del país, como es el paso de Jama que conecta Jujuy con San Pedro de Atacama, o el de Paso Hachado en Neuquén.

Al parecer la iniciativa de que sea una empresa binacional quien controle operativamente el Paso Cristo Redentor tiene el aval de las autoridades chilenas. Así lo habría marcado Bárbara Kast Sommerhoff y también hubo reuniones con autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

Una iniciativa que tiene el respaldo del CEM

Después de que el Paso Cristo Redentor pasara 34 días cerrado entre julio y agosto pasado, desde el Concejo Empresario Mendocino salieron a reclamar un cambio urgente sobre cómo debería administrarse y qué inversiones debían hacerse para garantizar que el paso a Chile por el principal corredor biocéanico pueda mantenerse operativo durante el invierno.

El especialista en Comercio Exterior y presidente saliente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clément, fue tajante: “La gestión -de ambos lados- debe ser privada” y cuestionó cómo Vialidad Nacional manejó el trabajo tras las insistentes nevadas.

“No es suficiente. La gestión -de ambos lados- debe ser privada. Solo pasando en un día común de verano se advierte la dejadez del paso”, planteó a través de la red social X.

El empresario también apuntó: “Mientras en otros países se inauguran obras de infraestructura faraónicas aquí llevamos más de un mes con el principal paso fronterizo cerrado por temporal de nieve. Insólito. Algo hicimos muy mal en las últimas décadas”, escribió.