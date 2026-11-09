El Paso Cristo Redentor será cerrado este lunes 9 de noviembre a las 18 debido a los pronósticos del tiempo que anticipan nevadas en la alta montaña. La medida fue dispuesta por los coordinadores de Argentina y Chile ante la imposibilidad de garantizar una circulación segura por el corredor internacional.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña
El pronóstico indica nevadas en alta montaña. La barrera de Uspallata se bajará a las 16 y el martes evaluarán la posible reapertura del Paso Cristo Redentor
El cierre también tendrá una restricción anticipada para quienes viajen hacia Chile. La barrera de Uspallata bajará a las 16, por lo que los conductores deberán tener en cuenta ese horario para organizar el viaje.
La decisión se tomó a partir de los diferentes modelos del pronóstico del tiempo que anticipan nevadas y precipitaciones en la alta montaña.
Cuándo volverá a abrir el Paso Cristo Redentor
Las autoridades informaron que este martes 10 de noviembre, a las 9 habrá una nueva actualización sobre el estado del Paso Cristo Redentor.
En esa evaluación se analizarán las condiciones meteorológicas y de transitabilidad para determinar si existen condiciones de seguridad para restablecer el tránsito internacional.
En pocas palabras
- Cierre del Paso Cristo Redentor: se cerrará este lunes a las 18por pronóstico de nevadas en alta montaña.
- Restricción anticipada: la barrera de Uspallata se bajará a las 16, afectando el viaje a Chile.
- Evaluación de reapertura: el martes a las 9 se analizarán las condiciones para determinar la posible habilitación.