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Pronóstico

Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña

El pronóstico indica nevadas en alta montaña. La barrera de Uspallata se bajará a las 16 y el martes evaluarán la posible reapertura del Paso Cristo Redentor

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Por nevadas en la alta montaña, decidieron cerrar El Paso Cristo Redentor durante la tarde de este lunes.

Por nevadas en la alta montaña, decidieron cerrar El Paso Cristo Redentor durante la tarde de este lunes.

El Paso Cristo Redentor será cerrado este lunes 9 de noviembre a las 18 debido a los pronósticos del tiempo que anticipan nevadas en la alta montaña. La medida fue dispuesta por los coordinadores de Argentina y Chile ante la imposibilidad de garantizar una circulación segura por el corredor internacional.

El cierre también tendrá una restricción anticipada para quienes viajen hacia Chile. La barrera de Uspallata bajará a las 16, por lo que los conductores deberán tener en cuenta ese horario para organizar el viaje.

La decisión se tomó a partir de los diferentes modelos del pronóstico del tiempo que anticipan nevadas y precipitaciones en la alta montaña.

Uspallata cerrar&aacute; sus barreras a las 16 y el Paso Cristo Redentor terminar&aacute; su actividad a las 18 de este lunes.

Uspallata cerrará sus barreras a las 16 y el Paso Cristo Redentor terminará su actividad a las 18 de este lunes.

Cuándo volverá a abrir el Paso Cristo Redentor

Las autoridades informaron que este martes 10 de noviembre, a las 9 habrá una nueva actualización sobre el estado del Paso Cristo Redentor.

En esa evaluación se analizarán las condiciones meteorológicas y de transitabilidad para determinar si existen condiciones de seguridad para restablecer el tránsito internacional.

En pocas palabras

  • Cierre del Paso Cristo Redentor: se cerrará este lunes a las 18por pronóstico de nevadas en alta montaña.
  • Restricción anticipada: la barrera de Uspallata se bajará a las 16, afectando el viaje a Chile.
  • Evaluación de reapertura: el martes a las 9 se analizarán las condiciones para determinar la posible habilitación.
Resumen generado por Thinkindot AI

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