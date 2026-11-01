Un pasajero argentino fue descubierto con U$S 12.100 sin declarar durante un control aduanero en el complejo Los Libertadores, en el Paso a Chile. El dinero fue detectado en una inspección de rutina en el corredor que conecta Mendoza con el país vecino. En otro control secuestraron cigarrillos de contrabando en un transporte de cargas.
Incautaron más de U$S 12.000 sin declarar a un argentino en el Paso a Chile
El dinero fue detectado en el complejo Los Libertadores. En otro operativo, Aduanas halló 460 atados de cigarrillos ocultos en un camión
El primer operativo se concretó durante la madrugada del sábado en el sector de colectivos del complejo fronterizo. En ese punto, los fiscalizadores de la Aduana Regional de Los Andes (Chile) efectuaban revisiones a los viajeros internacionales cuando advirtieron un bulto sospechoso en la campera de un ciudadano argentino.
De acuerdo con lo informado por medios del vecino país, el hombre aseguró de palabra que transportaba U$S 9.000. Sin embargo, al ser derivado a la sala de revisión corporal, los inspectores constataron que ocultaba U$S 12.100 en efectivo.
La suma no figuraba en la declaración jurada obligatoria que exigen las autoridades trasandinas. El procedimiento fue informado de inmediato a la fiscalía local y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Dólares sin declarar en el paso a Chile: el control aduanero
El secuestro de las divisas se logró tras un procedimiento que combinó la revisión de equipajes por escáner de rayos X y detectores de metales. En ese marco, un agente notó irregularidades en la vestimenta del sospechoso y ordenó profundizar la inspección física.
La contradicción entre el monto declarado verbalmente y el dinero real hallado resultó clave para comprobar la infracción aduanera en pleno corredor bioceánico.
La legislación chilena estipula, mediante el artículo 4° de la Ley 19.913, la obligación legal de declarar el ingreso o egreso de efectivo por sumas superiores a los U$S 10.000 o su equivalente en otras monedas.
Al superar ese tope legal, el viajero infringió las normas de control sobre el tránsito transfronterizo de dinero en efectivo. Tras labrar las actas de infracción, el personal aduanero remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la sede judicial de Los Andes.
El procedimiento se dio en el complejo Los Libertadores, punto neurálgico del Paso Internacional Cristo Redentor, por donde transitan miles de mendocinos y transportistas cada semana.
Los Libertadores: hallaron cigarrillos de contrabando en el paso a Chile
En un segundo control montado en el mismo recinto aduanero, los fiscalizadores descubrieron un cargamento irregular de cigarrillos escondido en un camión de cargas.
El procedimiento se focalizó en el sector de estacionamiento del transporte pesado, donde los agentes seleccionaron un transporte sospechoso mediante técnicas de perfilamiento.
Al revisar la cabina, los inspectores extrajeron 46 cartones de la marca Red Point, equivalentes a 460 cajetillas que estaban camufladas en el techo del transporte internacional.
La maniobra buscaba ingresar la mercadería sin abonar los aranceles correspondientes, configurando un delito de contrabando en la zona de frontera.
Ambos operativos formaron parte de los controles rutinarios que se aplican sobre el flujo vehicular del paso internacional.
En pocas palabras
- Dólares sin declarar: incautaron U$S 12.100 a un argentino en el paso a Chile.
- Contrabando: secuestraron 460 atados de cigarrillos ocultos en un camión.
- Controles aduaneros: procedimientos de rutina en el complejo Los Libertadores.