Brutal pelea entre hermanos: el mayor apuñaló a un joven de 27 años en medio de una disputa familiar

Al arribar a la escena, los efectivos fueron recibidos por la hermana de los implicados, quien los guio hasta el sector posterior de la propiedad.

Allí constataron que los hermanos ya se encontraban separados tras el forcejeo. El joven de 27 años, cuyas iniciales son E. R., presentaba lesiones cortantes y sostenía un trapo en una mano, mientras que en el suelo se observaban importantes manchas de sangre.

En tanto, el otro hermano, identificado como J. C. R., fue señalado por los testigos presentes como el presunto autor de la agresión con arma blanca y presentaba visibles golpes en el rostro producto de la pelea.

La propietaria de la vivienda relató a los uniformados que se encontraba descansando cuando escuchó un estruendo y, al salir a verificar qué ocurría, se encontró con sus dos hijos trenzados en plena gresca.

Ante la gravedad del suceso, se dio intervención al personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias de rigor en el lugar y procedió al secuestro de dos hojas de cuchillo y un mango de color blanco.

Asimismo, tomaron participación el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Judicial y el juez penal de turno, quienes dispusieron las diligencias habituales y ordenaron mantener la detención del agresor.

Hasta el momento no se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron la discusión, los antecedentes de las partes ni la evolución del estado de salud del joven herido.