Un violento accidente vial dejó a un motociclista internado en gravísimo estado durante la tarde de este fin de semana en Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.30 en la intersección de calle San Martín (Ruta Provincial 15) y calle Thames.
Un motociclista quedó en grave estado tras chocar contra un auto en Luján de Cuyo
El conductor del rodado menor tiene 38 años y fue derivado al Hospital Central inconsciente. El automovilista realizó un giro en U sobre la calzada
Tras el impacto, testigos presenciales se comunicaron de inmediato con la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia médica y presencia policial en la zona.
De acuerdo con las primeras pericias y los testimonios recabados por el personal de la Comisaría 48°, el hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos blanco, manejado por un hombre de 33 años, y a una motocicleta IKA 150, al mando de un hombre de 38 años.
Ambos rodados se desplazaban por la Ruta Provincial 15 en dirección de norte a sur. Según relató un testigo presencial, el conductor del Fiat Cronos intentó realizar una vuelta en "U" sobre la calzada y el motociclista, que venía circulando por detrás, no alcanzó a advertir la maniobra y terminó impactando de lleno contra el vehículo.
Traslado de urgencia al Hospital Central
Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional médico a cargo constató que la víctima se encontraba tendida sobre el asfalto en estado de inconsciencia y con heridas de extrema consideración.
El parte preliminar arrojó un cuadro de politraumatismo grave con pérdida de conocimiento, por lo que se ordenó su urgente derivación a la guardia del Hospital Central de la Ciudad de Mendoza para una atención de mayor complejidad.
Test de alcoholemia y pericias viales
En el lugar del hecho, los efectivos sometieron al conductor del Fiat Cronos al dosaje de alcohol en sangre correspondiente, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).
En tanto, una comisión de la Comisaría 48° de Luján de Cuyo se trasladó hasta el nosocomio capitalino para dar curso a las actuaciones judiciales pertinentes con el motociclista y evaluar su evolución médica.
En pocas palabras
- Motociclista grave: un hombre de 38 años se encuentra en estado crítico tras un accidente vial en Luján de Cuyo.
- Maniobra imprudente: un automovilista realizó un giro en "U" e impactó contra la motocicleta.
- Traslado y pericias: la víctima fue derivada al Hospital Central con politraumatismo grave; el conductor del auto dio negativo en alcoholemia.