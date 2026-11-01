Un motociclista quedó en grave estado tras chocar contra un auto en Luján de Cuyo

Efectivos de la Comisaría 48° trabajaron en el lugar del siniestro y le realizaron el control de alcoholemia al automovilista.

Ambos rodados se desplazaban por la Ruta Provincial 15 en dirección de norte a sur. Según relató un testigo presencial, el conductor del Fiat Cronos intentó realizar una vuelta en "U" sobre la calzada y el motociclista, que venía circulando por detrás, no alcanzó a advertir la maniobra y terminó impactando de lleno contra el vehículo.

Traslado de urgencia al Hospital Central

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional médico a cargo constató que la víctima se encontraba tendida sobre el asfalto en estado de inconsciencia y con heridas de extrema consideración.

El parte preliminar arrojó un cuadro de politraumatismo grave con pérdida de conocimiento, por lo que se ordenó su urgente derivación a la guardia del Hospital Central de la Ciudad de Mendoza para una atención de mayor complejidad.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron al motociclista y lo trasladaron de urgencia al Hospital Central.

Test de alcoholemia y pericias viales

En el lugar del hecho, los efectivos sometieron al conductor del Fiat Cronos al dosaje de alcohol en sangre correspondiente, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En tanto, una comisión de la Comisaría 48° de Luján de Cuyo se trasladó hasta el nosocomio capitalino para dar curso a las actuaciones judiciales pertinentes con el motociclista y evaluar su evolución médica.