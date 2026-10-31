El partido de Merlo se encuentra conmocionado tras el hallazgo sin vida de cinco integrantes de una misma familia en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, en la localidad de Mariano Acosta, Merlo, Buenos Aires. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías (41), su pareja Mahatma Eyvind Soihit Meza (44), y sus tres hijos de 10, 12 y 14 años, todos de nacionalidad venezolana.
Conmoción en Merlo: hallaron muertos a un matrimonio y a sus tres hijos
Todos los integrantes de la familia son venezolanos. Los peritos investigan las causas
El hecho comenzó a descubrirse cuando la mujer no se presentó a su puesto laboral y dejó de responder a las llamadas y mensajes. Ante la falta de novedades, un compañero de trabajo se dirigió hasta el domicilio. Al no recibir respuesta tras golpear la puerta, el hombre se asomó por una ventana de la casa y observó una escena alarmante dentro de una de las habitaciones, por lo que dio aviso de inmediato a la central de emergencias 911.
Personal de la Comisaría 6ª de Merlo y representantes de la UFI N.º 8 del Departamento Judicial de Morón ingresaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las cinco personas.
Las hipótesis judiciales y los peritajes en la vivienda
Tras la llegada de la Policía Científica, las primeras inspecciones oculares no detectaron aberturas forzadas ni elementos que sugieran un robo. En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron un arma de fuego junto al cuerpo del padre de familia.
Según los primeros reportes periciales, las víctimas presentaban impactos de bala: la madre y los tres menores registraban dos heridas cada uno, mientras que el hombre presentaba una única lesión en la cabeza. La principal línea de investigación que maneja la fiscalía apunta a que el hombre habría atacado a balazos a su pareja y a sus tres hijos para luego quitarse la vida.
Tres semanas atrás, el padre publicó un video manipulando un arma
La causa quedó caratulada preventivamente como averiguación causales de muerte, a la espera de los informes finales de las autopsias, los peritajes balísticos y el análisis de las comunicaciones telefónicas para determinar la secuencia exacta del hecho.
En pocas palabras
- Crimen familiar: hallaron muertos a un matrimonio y sus tres hijos venezolanos en Merlo.
- Investigación: peritos hallaron un arma de fuego y no descartan la hipótesis del femicidio seguido de suicidio.
- Contexto: el padre había publicado semanas atrás un video manipulando un arma.