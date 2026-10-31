Conmoción en Merlo: hallaron muertos a un matrimonio y a sus tres hijos

Las hipótesis judiciales y los peritajes en la vivienda

Tras la llegada de la Policía Científica, las primeras inspecciones oculares no detectaron aberturas forzadas ni elementos que sugieran un robo. En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron un arma de fuego junto al cuerpo del padre de familia.

Según los primeros reportes periciales, las víctimas presentaban impactos de bala: la madre y los tres menores registraban dos heridas cada uno, mientras que el hombre presentaba una única lesión en la cabeza. La principal línea de investigación que maneja la fiscalía apunta a que el hombre habría atacado a balazos a su pareja y a sus tres hijos para luego quitarse la vida.

Tres semanas atrás, el padre publicó un video manipulando un arma

La causa quedó caratulada preventivamente como averiguación causales de muerte, a la espera de los informes finales de las autopsias, los peritajes balísticos y el análisis de las comunicaciones telefónicas para determinar la secuencia exacta del hecho.