Esposa, madre e hijo: quiénes eran las víctimas del triple crimen

Según declararon allegados y parientes en el expediente, la armonía familiar comenzó a quebrarse unas dos semanas antes del ataque, a raíz de un presunto conflicto por celos y supuestas infidelidades que alteró por completo la dinámica cotidiana. A partir de esa situación, la mujer comenzó a ser blanco de constantes hostigamientos y agresiones verbales por parte de su pareja. Sin embargo, nunca se acercó a radicar una denuncia formal por violencia de género ni solicitó medidas de protección judicial.

El martes por la mañana, Laura se encontraba en el ingreso al comedor principal de la propiedad cuando fue alcanzada por un disparo letal a quemarropa ejecutado con una escopeta de doble caño.

Santino: la inocencia de un nene de 11 años truncada en su habitación

El episodio más doloroso de la tragedia involucra a Santino Santillán, de tan solo 11 años. El niño era el único hijo en común de la pareja y compartía su rutina diaria entre la escuela primaria de la zona y los juegos en el vecindario de Monte Grande.

Los peritajes de la Policía Científica determinaron que el pequeño fue atacado en una de las habitaciones de la casa familiar, donde se encontraba acostado. Recibió un impacto de arma de fuego en la zona craneal que le causó la muerte en forma instantánea. Fue precisamente a un costado de la cama del menor donde los uniformados hallaron abandonada el arma de fuego utilizada para perpetrar los tres homicidios. La noticia de su asesinato provocó una profunda consternación entre la comunidad educativa y los vecinos del barrio.

Susana Castillo Toscanini: una madre asesinada en su propia cocina

La tercera de las víctimas del triple crimen en Monte Grande fue Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre de Santillán. La mujer habitaba una casa lindera emplazada en el mismo terreno pero con salida hacia la calle Alfonso Amat, conectada por un patio trasero con la propiedad de su hijo.

A pesar del parentesco y de encontrarse en una vivienda diferenciada, Castillo Toscanini no pudo escapar a la furia criminal. El atacante recorrió el patio interno hacia su domicilio y la acribilló en el suelo de la cocina. Los informes forenses constataron que la mujer presentaba múltiples heridas de perdigones similares a las de su nuera y su nieto, falleciendo prácticamente en el acto.

Las tres víctimas del triple crimen fueron derivadas a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias de rigor. Mientras la Justicia avanza con el cierre técnico del expediente debido al suicidio del agresor, en el partido de Esteban Echeverría prevalece el dolor y el vacío que dejó la pérdida de Laura, el pequeño Santino y Susana.